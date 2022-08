Hokejová dvacítka na mistrovství světa nestačila na Lotyše, ti si poprvé v historii zahrají čtvrtfinále

Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu překvapivě s Lotyšskem 2:5 a po třetí porážce ze čtyř zápas jdou do play-off ze 4. místa skupiny A. Předstihli je právě Lotyši, kteří poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále, kde budou na jich úkor chybět Slováci. Hattrickem zazářil obránce a kapitán Ralfs Bergmanis.

Edmonton 6:46 15. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít