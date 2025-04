Hokejisty národního týmu může na mistrovství světa doplnit gólman Vejmelka a obránce Hronek

Hokejovou reprezentaci by na nadcházejícím mistrovství světa v Dánsku a Švédsku měli posílit brankář Karel Vejmelka z Utahu a obránce Vancouveru Filip Hronek. Účast sedmadvacetiletého beka v přípravě na šampionát oznámil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport trenér Radim Rulík, o rok starší gólman potvrdil svůj start pro českou verzi webu nhl.com. Praha 12:27 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový brankář Karel Vejmelka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci národního týmu navíc stále jednají s nejproduktivnějším českým hráčem v NHL Davidem Pastrňákem z Bostonu, který start na šampionátu zvažuje.

„Je možnost, že bych hrál, ale konečné rozhodnutí teprve učiním. Vezmu si několik dní na rozmyšlenou,“ uvedl hvězdný útočník po posledním utkání Bruins, kteří nepostoupili do bojů o Stanleyův pohár.

V podobném duchu dnes mluvil o střelci zlatého gólu ve finále loňského šampionátu i kouč Rulík.

„S Davidem máme vše rozjednané a je to pro nás priorita. Určitě není problém v tom, že bychom chtěli, aby se k týmu připojil k nějakému datumu. Byl hodně vytěžovaný a potřebuje si po sezoně odpočinout. Vždy se domluvíme. Teď čekáme, jakou bude mít chuť,“ řekl Rulík s tím, že reprezentace získala příslib startu na MS od hráčů, jejichž týmy postoupily do play off. Konkrétní ale logicky nebyl.

Naopak potvrdit mohl start Hronka, aktuálně jednoho z nejlepších českých beků v NHL. „Společně s Hughesem patří mezi nejlepší obránce týmu i celé ligy. Jsme rádi, že od něj máme příslib, že přijede,“ řekl Rulík s tím, že ještě není jisté, kdy se k týmu připojí.

Nejreálnější je, že bude připraven na České hry v Brně na přelomu dubna a května.

Vejmelka souhlasí

Na turnaji, který bude generálkou pro MS, by teoreticky mohl startovat i Vejmelka. „Jsem připravený reprezentovat, sezona pro mě ještě neskončila. Loni se nám povedlo získat zlato, teď bych chtěl národnímu týmu pomoci k dalšímu úspěchu. Motivaci mám obrovskou,“ řekl gólman Utahu, který má za sebou nejvydařenější sezonu v kariéře v NHL.

Rulík v pátek zároveň přiznal, že příliš optimisticky nevypadá situace u mladších hráčů, kteří působí v nižší AHL nebo se do farmářských týmů mohou přesunout po nepostupu klubu do play-off NHL. Teoreticky by se mohlo jednat například o útočníka Jiřího Kulicha z Buffala.

„Podle zpráv, které teď mám, tak to nevypadá moc dobře. Mladé a pro národní tým perspektivní kluky, kterým jsme chtěli dát na mistrovství prostor, tak se (kluby) rozhodly, že je dají na farmu do AHL. V tuto chvíli na ně nedosáhneme, což mě mrzí,“ řekl devětapadesátiletý kouč.