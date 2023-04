České hokejistky sledovala v Bramptonu plná hala. V Kanadě není hokej mužský sport, vysvětluje hráčka

České lední hokejistky v historicky prvním utkání proti Kanadě prohrály 1:5. Na mistrovství světa v Bramptonu u Toronta je při tom sledovala plná hala. Kde jinde by to tak mělo být než v kanadské provincii Ontario. Ženský hokej se tam hraje už od 19. století a taky první světový šampionát žen uspořádala Mezinárodní hokejová federace v roce 1990 právě tam. Od stálého zpravodaje Brampton 19:14 8. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas Češek s Kanaďankami sledovala na mistrovství světa v Bramptonu plná hala | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Puberťačky Ruby a Ema stojí o přestávce u stánku s občerstvením, na sobě mikiny s javorovým listem a neustále se něčemu chichotají. Páteční večer mohly určitě trávit jinak, ale lední hokej milují, samy ho hrají, protože je to rodinná tradice, a tak vyrazit na zápas mistrovství světa, když se hraje jen hodinu od jejich domovů, to byla jasná volba.

V hledišti se připojují k mexické vlně, která v jednu chvíli zaplněným stadionem obíhá. Diváci v některých momentech vzrušením prudce vstávají ze sedaček – zkrátka hraje národní tým, a tak se pět tisíc Kanaďanů baví hokejem.

„Pro ně to není tak, že je hokej mužský sport. Oni to berou tak, že to hrají ženy i muži. Nedělají takové rozdíly. A i na ten ženský nároďák ti lidi chodí a chtějí tým podpořit, což je super,“ pokyvuje uznale hlavou česká reprezentantka Tereza Vanišová, která je teď v Kanadě doma – v uplynulé sezoně hrála za zdejší tým Toronto Six.

Jde o šikovnost

Kanadský fanoušek Steve má na sobě dres s číslem 66 a se jménem mužské legendy Maria Lemieuxe. Taky se směje a říká, že se příjmením jmenuje stejně. Na utkání Kanada-Česko vyrazil kvůli dceři, ale i kvůli sobě – a taky prý kvůli českému družstvu.

„Ženský hokej sleduju hodně. Moje dcera ho hraje, ty hráčky jsou pro ní legendy, tak jsme je přišli podpořit a podívat se, jak dobrá musí být, aby taky mohla hrát za národní tým,“ říká jeden z fanoušků Steve.

„Možností hrát hokej je tady v Kanadě pro dívky spousta, i když popularita ženského hokeje bohužel stále není srovnatelná s tím mužským. Ale stále se to zlepšuje – jak hra, tak následně i zájem. Já mám rád obě verze hokeje, ale speciálně na tom ženském se mi líbí, že je to hra založená na šikovnosti – bez rvaček a skrumáží. Je to prostě pěkný hokej,“ pokračuje.

Přiznává, že nepřišel jen na domácí Kanaďanky. Zajímalo ho i, jak si povedou jiné týmy. „A taky jsme chtěli vidět Češky – sledovali jsme je v televizi při minulém šampionátu a líbily se nám. Takže jsme tu na dva dobré týmy.“

Steve s kanadským sebevědomím ještě podotýká, že český tým je teď v dobrých rukou, to samozřejmě naráží na trenérku Češek Carlu Macleodovou. Ta už během hráčské kariéry zažila vítězné mistrovství světa i olympijské hry před domácím kanadským publikem.

„Kanadští fanoušci jsou dlouhodobě nejlepší – vždycky když naše země hostí velký turnaj ženského hokeje, tak přijdou davy. Měla jsem to štěstí zažít to i na domácí olympiádě. A jsem ráda, že teď přišla plná hala, i když já jsem tentokrát stála na opačné straně. Je to součást zážitku a plný stadion je dobrý pro náš sport, pro všechny, kdo se na tom podílíme,“ říká Carla Macleodová.

Český ženský tým v historickém zápase dlouho držel jen těsnou ztrátu, a přispěl tak k úrovni večera, který může sloužit jako reklama na ženský lední hokej.