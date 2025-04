České hokejistky budou chtít v zápase o bronz Finkám vrátit loňskou porážku. Pomáhají si hlavně humorem

Před pár lety to byla ještě utopie, teď ale mají české hokejistky na dosah třetí bronz z posledních čtyř světových šampionátů. Potřebují k tomu v utkání hraném v neděli od 14 hodin porazit Finky. Přitom Češky nebyly daleko od toho, kdy by se poprvé v historii podívaly do finále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká atmosféra vládne v českém týmu před zápasem o bronz

„Skvělé výkony, jak na individuální, tak na týmové úrovni. Myslím, že jsme na dobré cestě. Holky vidí, že když se fyzicky dobře připraví, budou věřit v tým a trošku potlačí ega, tak to půjde. Samozřejmě nemůžeme čekat, že Američanky budeme pravidelně porážet, ale věřili jsme, že v sobotu byl ten den, kdy je můžeme jednou za čas porazit,“ komentoval sobotní výkon českých hokejistek asistent trenérky Carly MacLeodové Dušan Andrašovský.

I přes prohru 1:2 ale hokejistky odcházely z ledu hrdé a se vztyčenou hlavou. Podobný přístup jako proti Americe potřebují Češky i v posledním utkání na turnaji - stejně jako před rokem je čeká Finsko, kterému mají co vracet.

Odveta za prohru

O bronzu loni nebylo v americké Utice jasno ani po 60 minutách, ani po následném prodloužení. Až díky jedinému úspěšnému nájezdu navíc ho získala severská reprezentace. Češkám se tak před rokem rozplynul sen o třetí medaili v řadě.

„Finsko bude mít menší odpočinek než my, to musíme využít. Určitě jim chceme loňskou porážku vrátit. Všechny týmy jsou zaskočený z našich fanoušků, což nás žene dopředu. Bylo by hezké, kdyby jsme jim vrátili tu porážku z Uticy,“ doufá kapitánka české reprezentace Aneta Tejralová.

Cíl pro mistrovství světa je jasný, když hrajeme doma, říká kapitánka hokejové reprezentace Tejralová Číst článek

Podle jejích slov pomáhá českému týmu před zápasem hlavně humor. „Jsme takový vtipný tým. Máme tam pár vtipálků, co rozesmějou celý tým. Známe se už strašně dlouho, všichni víme, co očekávat a co pro druhou navzájem potřebujeme. Děláme vtípky a nejdeme do zápasu tak, že bychom byly ustrašené nebo se bály,“ doplňuje optimisticky Tejralová.

„Musí to být hlavně o nás. Nebudeme koukat na soupeře. Víme, jak kdo hraje, máme to naskautovaný. Musíme se připravit na to, abychom podali náš nejlepší výkon a zasloužili si být třetí nejlepší na mistrovství světa v domácím prostředí,“ uzavírá Andrašovský.

Národní tým bude o světový bronz usilovat proti Finkám v neděli od 14 hodin. Přímý přenos utkání nabídne Radiožurnál Sport.