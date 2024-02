‚Musíme se správně nastavit a tvrdě pracovat,‘ velí Poulíček. Dynamo je blízko prvenství v základní části

Pardubičtí hokejisté vyhráli ve 49. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 4:1. Znovu se tak přiblížili obhajobě prvenství po základní části soutěže. Tři kola před koncem drží Východočeši devítibodový náskok na pražskou Spartu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport hovořil nejlepší hráč zápasu Patrik Poulíček o přípravě na další zápasy. Rozhovor Mladá Boleslav 22:10 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Poulíček byl zvolen nejlepším hráčem zápasu proti Mladé Boleslavi | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Chybí vám jeden bod k zisku Poháru Jaroslava Pouzara za vítězství v základní části. Je pro vás důležitější toto prvenství, nebo upřednostňujete play-off?

Určitě upřednostujeme play-off. Vítězství v základní části je nějaký dílčí cíl a po té sezoně, kterou jsme odpracovali, to chceme dotáhnout. Ale jak říkám, je to dílčí cíl té sezony, pro nás to v základní části nekončí.

Poslechněte si slova Patrika Poulíčka po výhře Pardubic nad Mladou Boleslaví

Co potřebují Pardubice nejvíc vypilovat před vyřazovací fází?

To je teď ještě těžká otázka.

Nechcete radit soupeřům?

Ne, vůbec ne, ale pro nás ta základní část ještě neskončila. Za dva dny nás čeká další zápas, na který se musíme připravit. Tohle je pohled do budoucna. Takže musíme hlavně odpracovat ty zápasy, které nás čekají. A přenést tu aktuální formu a tu hru, kterou chceme předvádět, do zbývajících zápasů základní části a poté i do play-off.

Šestá výhra v řadě před play-off, jak moc důležité je to s ohledem na psychiku?

Je to o té naší práci a o přístupu k zápasům, které my nesmíme podcenit a nesmíme je odfláknout. Musí se sejít to, o čem mluvíme, a musíme se správně nastavit v hlavách. Musíme tvrdě pracovat a navázat na to v play-off.

