Na Lapači se hraje vždy těžce. Snad se k nám přikloní trochu štěstí, věří zlínský Werbik před pátým finále

Vsetínský hokejový klub má na dosah dokonalou odvetu za loňské prohrané finále proti svému největšímu rivalovi ze Zlína. Ve finále první ligy vede 3:1 na zápasy a už dnes může sérii ukončit a celou soutěž vyhrát. Zlínští Berani ale už ze semifinále ví, jaké to je hrát o bytí a nebytí, sérii proti Litoměřicím otáčeli ze stavu 2:3 na konečných 4:3. Vsetín 15:58 9. dubna 2024

„V takové situaci už jsme byli v předchozí sérii. Nebylo to sice 1:3 z našeho pohledu, 2:3, ale museli jsme vyhrát dva zápasy po sobě. Zvládli jsme to a teď není žádná jiná možnost, než do toho dát v dalších třech zápasech maximum. Chceme urvat vítězství na naší stranu,“ říká před možná rozhodujícím duelem finálové série první hokejové ligy zlínský útočník Nicolas Werbik.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry před pátým finálovým zápasem Chance ligy mezi Vsetínem a Zlínem

Sám také ví, čeho by se jeho tým potřeboval vyvarovat. V obou domácích zápasech, které Zlín prohrál, šel soupeř do vedení poměrně rychle jako první. „Víme, co čekat. Na Vsetíně je menší hřiště a zápasy jsou tam vždy složité. Domácí jsou nabuzení a chtějí nás zatlačit hned od začátku a my se s tím musíme poprat. Doufám, že při nás bude stát trochu štěstí a podaří se nám dát o gól víc,“ pokračuje Werbik.

Ú točník Zlína během finále zažil situaci, kdy byl v rámci trenérských tahů odstaven ze sestavy. A kouč Beranů Richard Kapuš naznačil, že změny v sestavě možná přijdou i před pátým duelem. „Budeme se rozmýšlet s jakou sestavou nastoupíme. Potřebujeme nasadit takovou sestavu, abychom vrátili sérii do Zlína,“ říká zlínský kouč.

Při finálové sérii už chybělo na zápasové soupisce i jméno vsetínského útočníka Víta Jonáka, u něj to ale bylo ze zdravotních důvodů. „Bylo to pro mě dost frustrující. Celý rok se těšíme na tuhle část sezony, do které jsme navíc dobře vstoupili. I osobně jsem se cítil dobře, ale bohužel pak přišel výpadek. Snažil jsem se pracovat, tak abych se vrátil co nejdřív k týmu,“ vyprávěl Jonák o svém zdravotním výpadku.

‚Pokora vyvážená sebevědomím‘

Jen co se do sestavy vrátil, bodoval v obou zlínských zápasech. Sám zažil obě neúspěšná vsetínská finále z posledních dvou let proti Zlínu i Jihlavě, a tak věří, že do třetice by to mohlo pro Valachy vyjít. Navíc šance zvednout pohár před vlastními fanoušky je opravdu lákavá. „Každý rok to je velká motivace, ale letos jsme k postupu nejblíž. Poslední krok je nejtěžší, do zápasu budeme muset nastoupit s pokorou vyváženou sebevědomím. Chceme finále ukončit doma,“ přidal svůj pohled Jonák.

Útočník Vsetína si také přeje, aby legendární stadion Na Lapači byl v úterý vyprodaný. V prvních dvou duelech se totiž Vsetínu maximální kapacitu naplnit nepovedlo. „Rozdíl když přijde čtyři a půl tisíce fanoušků nebo pět a půl tisíce se úplně nedá poznat. Atmosféra ve Vsetíně je specifická a i když přijde dva a půl tisíce diváků, tak je tam docela randál. Každopádně bych si přál, aby na úterní zápas bylo vyprodáno,“ přiznal před pátým zápasem finálové série první hokejové ligy vsetínský útočník Vít Jonák.

Start zápasu se z důvodů vysokých teplot přesunul na 18 hodinu a na stanicích Radiožurnál i Radiožurnál Sport z něj uslyšíte živé vstupy.