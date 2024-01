Na oslavy po šampionátu nebyl čas. Musí se zpátky do montérek, hlásil Prčík po přivítání ve Vítkovicích

Pro hokejového obránce Matěje Prčíka byl přelom letošního roku velmi vydařený. Kvůli marodce v české reprezentaci do 20 let si nakonec zahrál na juniorském mistrovství světa, i když měl původně plnit pouze roli náhradníka. Vítkovický bek během turnaje asistoval u dvou gólů a měl pozitivní statistiku plus-mínus. Ze Švédska si dovezl medaili za konečné třetí místo a po návratu si užil i slavnostní ceremoniál na vítkovickém ledě. Ostrava 17:11 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentant do 20 let Matěj Prčík si ve Vítkovicích užil vřelého přivítání po zisku bronzových medailí. Nyní už se ale soustředí na extraligové zápasy v dresu Vítkovic | Zdroj: Profimedia

Ostravská hokejová aréna tleskala před domácím zápasem v Lize mistrů proti švédskému Skelleftea jak obránci Matěji Prčíkovi, tak útočníkovi Matěji Přibylovi a trenérovi Pavlu Trnkovi. Všichni vítkovičtí zástupci byli u českého bronzového úspěchu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vítkovický hokejový klub přivítal bronzové muže z mistrovství světa juniorů

Zatímco kouč Pavel Trnka zamířil po ceremoniálu na střídačku, Matěj Přibyl se šel podepisovat fanouškům, protože do utkání nezasáhl. Naopak Matěj Prčík neměl na autogramiádu čas ani prostor. Mladého vítkovického obránce totiž ihned po návratu z mistrovství světa trenéři povolali do sestavy vítkovického A-týmu. Svého spoluhráče z dvacítky Přibyla tak Prčík při podepisovaní dresů a kartiček doplnit nemohl.

„Měl jsem být u autogramiády původně s ním, ale nakonec jsem naskočil do zápasu. Měl jsem asi dva dny volno na odpočinek. Ve všech aspektech bylo mistrovství světa rychlejší, silovější a ve všem lepší,“ popisuje svůj program a skok z juniorského do dospělého hokeje vítkovický obránce Matěj Prčík.

Na mistrovství světa se dostal až díky dodatečné nominaci po zranění některých hráčů. V sestavě se rychle zabydlel a na konci šampionátu si mohl pověsit na krk bronzovou medaili.

„Je to úžasný pocit. Jako tým si to budeme pamatovat celý život. Nyní je ale čas znovu jít do práce. Čas na oslavy bude třeba po sezoně. Teď se musí zas do montérek a pracovat,“ říká v nadsázce obránce Matěj Prčík.

Do montérek sice nemusí, ale ribano, chrániče, hokejku a helmu by měl mít po ruce. Vítkovice totiž mají nabitý program, od 12. ledna do konce měsíce odehrají hned devět zápasů.