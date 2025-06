Na ostří brusle. Jak dopadají sankce na ruský hokej?

Letošní mistrovství světa v hokeji sledoval ruský tým pouze na obrazovkách. Stejně jako předešlé tři roky. Ruští a běloruští sportovci totiž nesmí startovat na akcích, které pořádá Mezinárodní hokejová federace (IIHF), a to kvůli invazi jejich zemí na Ukrajinu. Letos jim byl zákaz prodloužen i na příští ročník. Bez ruských sportovců v týmových soutěžích budou i zimní olympijské hry v roce 2026. V květnu to oznámil Mezinárodní olympijský výbor. Na Východ! Moskva 15:55 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Ovečkin v dresu Washington Capitals | Foto: Scott Taetsch/Getty Images via AFP | Zdroj: Profimedia

Jak distanc Rusové snášejí? To je téma pro podcast Na Východ!, kam si Josef Pazderka a Ondřej Soukup pozvali Petra Kadeřábka ze sportovní redakce Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.

„Pro ně je to zrada. Rusové neuznávají turnaje, na kterých sami nehrají,“ shrnuje Kadeřábek nejčastější reakci ruských sportovců, trenérů a sportovních či politických funkcionářů.

To dokládá vzápětí i Josef Pazderka výčtem citátů z ruských webů po loňském šampionátu v Praze, kde zvítězil český tým.

„Všichni v té federaci se zbláznili, měli by se léčit, a ne vraždit náš a mezinárodní hokej, napsal web Sport-Express. Toto rozhodnutí dáme k soudu. Zlaté medaile získané na takovém šampionátu nebudou mít absolutně žádný status a hodnotu. A dokonce titul českých hokejistů označili Rusové za cár papíru,“ cituje v podcastu Na Východ! Pazderka.

Ve všech reakcích ale chybí jádro věci: proč k zákazu došlo. „Že bych v tom cítil aspoň náznak reflexe, to teda vůbec,“ konstatuje.

‚Bez těch nejlepších‘

Zákaz pro ruské sportovce neznamená, že o možnost sledovat hokejové mistrovství přišli ruští diváci. Zápasy se běžně vysílaly i s ruským komentářem a Ondřej Soukup jich proto ze studijních důvodů několik zhlédl.

„To bylo úplně úžasný, protože to bylo, jako kdyby komentovali - dejme tomu - švýcarskou hokejovou ligu… klička, krásný pas a tak dále. Ale proč tam ti Rusové nejsou, o tom nepadlo ani slovo,“ všímá si.

IIHF oficiálně odůvodnila své rozhodnutí obavami o bezpečnost. To se stalo terčem jízlivých komentářů ze stran Kremlu.

„Nepřipuštění ruské reprezentace na mistrovství světa není ničím jiným než snahou zbavit se konkurence a připravit fanoušky o možnost vychutnat si hru jednoho z nejlepších – a to je objektivní fakt – mužstev na světě. Tak to mistrovství nepořádejte, když nedokážete zajistit bezpečnost,“ prohlásila například Maria Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí.

Jenže, jak vysvětluje v podcastu Na Východ! Petr Kadeřábek, bezpečnostní riziko je v tomto zákazu skutečně důležitým faktorem.

„Ochránit tým, kdyby tam přijel, si ještě dokážu představit. Ale co kdyby najednou přijeli do haly diváci a začali fandit Rusům? Na druhou stranu třeba Lotyši mají uzákoněno, že nesmí startovat nikde, kde je také ruský či běloruský sportovec, takže oni by byli v tu chvíli vyloučeni, protože jejich zákony jim to neumožňují,“ upozorňuje.

Hokejista Alexandr Ovečkin a ruský prezident Vladimir Putin na mezinárodním turnaji bojového sportu sambo v Soči 2017 | Foto: Mikhail Metzel/TASS | Zdroj: Profimedia

Ovečkin vs. Hašek

Jiným případem je ale americká NHL, kde ruští hokejisté i nadále běžně hrají. Mezinárodní pozornost se upírá zejména k hráči Washington Capitals Alexandru Ovečkinovi.

Na jednu stranu je nejlepším střelcem v historii této soutěže, na druhou stranu ho pojí úzké osobní vazby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Proto když je dotazován na současnou situaci v Rusku a válku na Ukrajině, usiluje o diplomatičnost až tak, že je to kontraproduktivní.

„Snaží se nenaštvat si jak vedení NHL, tak Vladimira Putina. Jenomže to je opravdu balancování na ostří nože a nevím úplně, jestli se mu nerozjedou obě dvě nohy a potom ho to nepřeřízne úplně, protože Ovečkinova kariéra se také pomalu chýlí ke konci,“ uvažuje v podcastu Petr Kadeřábek.

Jeho pomyslným protipólem je český brankář Dominik Hašek, který se nebojí vystupovat v médiích či politických fórech a vysvětlovat, jak agresivní kremelská propaganda působí skrze ruský sport a proč by stálo za úvahu poskytnout azyl ruským sportovcům, kteří odmítnou válku na Ukrajině.

Legendární brankář z Olympijských her v Naganu si za to vysloužil nenávistné komentáře v ruských médiích a dokonce internetové výhrůžky smrtí od bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva.

„Pro Rusy je div, že ne zrada, že člověk, jehož výkony jsme byli úplně nadšení a fandili jsme mu, jde takovým způsobem proti nám. Je to prostě jako zrazená milenka,” snaží se toto vyhrožování racionalizovat Ondřej Soukup.

Doping a peníze

Heslo, že politika nepatří do sportu, zní možná hezky, v případě podpory ruských profesionálních sportovců se ale naprosto míjí s realitou. Jak v podcastu Na Východ! zazní, není to poprvé, co ruští sportovci čelí mezinárodnímu zákazu účastnit se velkých soutěží.

V roce 2015 byla v souvislosti s olympijskými hrami v Soči odhalena rozsáhlá dopingová aféra, kdy ruský stát organizoval a řídil distribuci nepovolených látek a následnou manipulaci s laboratorními vzorky při antidopingových testech. Výsledkem kauzy, kterou zdokumentovala řada svědectví a analýz, byl několikaletý zákaz startů sportovců pod ruskou vlajkou.

Že by si Rusové takové zdůvodnění připustili, nepřicházelo podle Josefa Pazderky ale opět v úvahu.

V neposlední řadě jde také o peníze. Největší sportovní centra, líhně reprezentantů Ruska, jsou financované státem a hlavním sponzorem ruské hokejové ligy KHL je státní podnik Gazprom.

„Vedení Ruska rozhoduje o tom, kolik peněz může Gazprom dát. A pamatuji si na to, kdy hrál v KHL klub Lev Praha. Po anexi Krymu, kdy začaly platit sankce vůči Rusku, bylo rozhodnuto, že Gazprom nebude podporovat kluby ze zemí, které se do sankcí zapojily,“ nastiňuje úzké propojení ruské politiky a sportu Petr Kadeřábek.

Co teď nařizuje kremelská propaganda ruským hokejistům? Jak image ruského sportu spoluutváří prezident Vladimir Putin? Kdy se Rusko vrátí do mezinárodních soutěží a z jaké pozice v nich vlastně bude startovat? Poslechněte si celý podcast Na Východ! v audiozáznamu výše.

Petr Kadeřábek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus