'Na soupisce by neměl chybět.' Jaromír Jágr nastoupí po zranění proti Prostějovu

Hokejistům ve druhé nejvyšší soutěži začíná play-off a Kladnu, jednomu z favoritů na postup do baráže, mohou nastat i kuriózní starosti. Čím lépe totiž bude hrát, tím horší to může být se startem Jaromíra Jágra v klíčových duelech. Útočník totiž potřebuje k tomu, aby mohl startovat v baráži, odehrát 15 utkání. Zatím má na svém kontě 5 startů. Kladno 14:37 27. února 2018

Je to sportovní paradox, čím úspěšnější teď Kladno v play-off druhé nejvyšší soutěže bude, tím horší to může být se startem majitele klubu a nejslavnějšího českého hokejisty Jaromíra Jágra v případných klíčových zápasech o postup do extraligy.

Když se totiž Jágr před časem vracel z Calgary, věděl, že potřebuje nastoupit byť jen třeba na minutu v patnácti utkáních, tak aby mohl ještě do baráže nastoupit.

Jágr po tvrdém zákroku u mantinelu odstoupil ze zápasu v Havířově. Rozhodčí nevylučoval Číst článek

„Kritéria k tomu, abych já mohl hrát baráž s Kladnem, jsou taková, že musím odehrát minimálně 15 zápasů. Když jsme to nějakým způsobem spočítali, tak by bylo dost riskantní, aby se vynechal jaýkoliv zápas,“ uvědomoval si po návratu do Kladna Jaromír Jágr.

Od té doby přes potíže s kolenem hrál proti Benátkám, v Přerově, doma s Litoměřicemi, na Slavii a pak ještě před svými fanoušky v duelu s Havířovem, který pro něj skončil po střetu se soupeřem předčasně.

Zatím má pět startů, a kdyby jeho klub vyhrál obě vyřazovací série hladce, jak tu čtvrtfinálovou, tak i tu semifinálovou, zápasy nutné pro start v baráži by mu mohly chybět.

„Samozřejmě je to pro nás nevděčné téma něco takhle počítat, ale řešme to, až ta situace nastane. Zatím jsme neodehráli ani jeden zápas. Chceme vyhrát každé utkání v play-off bez ohledu na cokoliv a bez ohledu na okolnosti,“ řekl Radiožurnálu Vít Heral z kladenského klubu před prvním čtvrtfinálovým zápasem s Prostějovem.

„Na druhé straně, my si nemůže myslet, že ty série budou krátké na čtyři zápasy, nebo na pět zápasů. Ty série bývají delší,“ upřesňuje Heral.

Na začátku sezony mohli žít fanoušci snahou Jaromíra Jágra o překonání rekordu v počtu startů v zámořské NHL, teď mohou vnímat mnohem skromnější sérii. A pokud dnes slavný útočník do utkání proti Prostějovu nastoupí, odškrtnou si šesté z patnácti nutných utkání.

„Jaromír byl dneska po týdnu na ledě, jenom se sklouznout s A týmem dopoledne a vypadá to tak, že by neměl chybět na soupisce, ale to je jediné, co k tomu v tuto chvíli můžu říct. Jestli udělá jedno střídání, nebo jak moc zasáhne do zápasu, v tuto chvíli nemůžu předjímat,“ zní od Víta Herala z kladenského klubu.