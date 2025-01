Na tréninku se špatně dýchalo. Snad se oheň nebude rozšiřovat dál, doufá brankář Rittich z Los Angeles

V okolí amerického Los Angeles hoří. Znamená to rozsáhlé evakuace a bohužel i oběti na životech. A také zásahy do sportovních utkání. Nedaleko oblasti, kde se plameny šíří, bydlí David Rittich, hokejový brankář Los Angeles tak ani nemohl nastoupit do domácího zápasu proti Calgary. Utkání bylo odloženo. Los Angeles 17:35 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rittich v dresu Los Angeles Kings | Foto: Amber Searls | Zdroj: Reuters

„Když jsem nastupoval do auta, tak bylo celé pokryté popelem. Je i ve vzduchu a na zahradě. Je hodně cítit kouř a když jsme byli ráno na ledě, tak se špatně dýchalo. Ucpával se nos a nebylo to vůbec příjemné,“ říká brankář David Rittich.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejového brankáře Davida Ritticha, jak vnímá požáry v Los Angeles

Kromě obětí na životech už americké úřady evidují také případy rabování. A právě Rittich zná ale i lidi z klubu, kterým plameny do života zasáhly. „Nás se to zatím netýká a snad ani nebude. Maminka našeho maséra přišla o dům v Malibu. Někteří se musí vypořádat s tím, že přišli o dům, kde žili celý život,“ říká Rittich.

V kolotoči dvaaosmadesáti zápasů se minimálně jeden zastavil. Ten mezi Los Angeles a Calgary. A tak David Rittich teď spíš než výsledky ostatních týmů sleduje předpověď počasí.

OBRAZEM: Pět obětí a přes 2000 zničených domů. Los Angeles pustoší nejničivější požár moderní historie Číst článek

„Nemohla létat ani letadla, helikoptéry pro vodu do oceánu, aby to mohly hasit. Přes noc se to hasilo jenom z hydrantů nebo z aut. Nyní už vydávají prohlášení, že v některých hydrantech dochází voda. Spojily se dva živly, vítr a oheň, s kterými se nedá moc co dělat,“ popisuje Rittich.

Kromě nedostatku vody je problémem u hydrantů i to, že ve vyšších oblastech klesl tlak a není čím hasit. A tak jde hokej stranou. Minimálně tedy pro obyvatele postižených oblastí, Ritticha ale bude hokej zaměstnávat i dál, protože podle programu NHL má teď Los Angeles před sebou zápasy ve Winnipegu, Calgary, Edmontonu a Vancouveru.

„Bude to spíše stresující tím, že tady necháme rodiny a budeme z velké vzdálenosti sledovat, co se tady děje. Bude to stres, ale věřím, že se to nerozšíří tam, kde žijí naše rodiny,“ doufá David Rittich, hokejový brankář Los Angeles.

Stay safe, Los Angeles pic.twitter.com/fMvpMJmSRL — LA Kings (@LAKings) January 8, 2025