Na závěr Švédských hokejových her Češi vyzvou Švýcarsko. Kouč Rulík počítá s rotací sestavy

„Pro mistrovství světa se pak musí vybrat hráči, kteří mají výborné bruslení, mají to v genech a ještě jsou šikovní na hokejce. Když bude mít soupeř takových hráčů víc, tak to pro nás bude složitější,“ říká trenér Radim Rulík.

Do mistrovství světa je ještě daleko, do začátku turnaje odehraje národní tým dohromady deset utkání. Teď se Rulíkovi hodí, že s týmem poznává široké kluziště ve Stockholmu v hale známé jako Globen, nesoucí teď jméno Avicii Arena. Právě tam teď sbírá trenérský tým poznatky do dalších týdnů a měsíců.

„Vždy si to musím nechat projít hlavou. Každý zápas je pro nás poučný. Určitě si nemůžeme myslet, že budeme všechny porážet. Když budeme u všeho o krok později a nebudeme tak silní na puku, tak to samozřejmě soupeř dokáže využít,“ tvrdí kouč.

Duel proti Švýcarsku

Pokud Češi na závěr turnaje Švýcary jakkoli porazí, udrží vedení v Evropské hokejové tour bez ohledu na výsledek večerního utkání severských soupeřů. Trenérský tým přivezl do Stockholmu o pět hráčů víc, než může hrát. A tak je kde brát, třeba i s ohledem na to, že minulý duel nedohrál Petr Koblasa.

„Petr do utkání nezasáhne, měl hrát jen dvě utkání. Obránců máme deset, takže těch osm beků dáme dohromady v pohodě. Libor má virózu, ale jinak zraněné nemáme,“ zmiňoval trenér Radim Rulík Libora Hájka, který proti Švýcarsku hrát nebude. Zápas začne ve 12 hodin. Radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.

