Hokejový tým zveřejnil nominaci na olympiádu, nechybí mistr světa Červenka či vítězové NHL

Koronavirová nákaza hokejistů Českých Budějovic, kvůli několika případům odložili dva zápasy

„V pondělí by se měl Motor po ukončení karantény vrátit do tréninku, úterní domácí duel s Vítkovicemi by se tak měl uskutečnit,“ uvedl šestý celek extraligové tabulky.