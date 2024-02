Národní tým se utká s Finskem, kde působí bratři Kovařčíkové. ‚Bude to emotivnější,‘ říká Ondřej

Česká hokejová reprezentace v sobotu nastoupí na Švédských hokejových hrách proti Finsku. Největší motivaci uspět mají v českém týmu Ondřej a Michal Kovařčíkovi, kteří právě ve Finsku působí na klubové úrovni.

„Je to ještě speciálnější o to, že ve finském týmu máme tři spoluhráče. Já se určitě těším, bude to trochu víc emotivnější. Budeme je chtít určitě porazit, ať je můžeme potom s bráchou trošku poštinkrovat v klubu,“ říká Ondřej Kovařčík, který v sezoně hájí barvy Jukuritu stejně jako jeho bratr Michal.

Znalost soupeře

V utkání proti Švédsku se sourozenci, stejně jako celý český tým, herně trápili. Teď by minimálně jim měla pomoci detailní znalost hráčů soupeře i herní styl.

„Většinu kluků znám z ligy a vím, co od nich čekat, takže určitě to vnímám jako výhodu. Ale na té mezinárodní úrovni je to jiný hokej, hřiště je jinak široké. Ale uvidíme,“ uvědomuje si Michal Kovařčík.

Dobré ráno z Karlstadu! ✌️ Proti 🇫🇮 Finsku nás dnes čeká od 12:00 druhý zápas na Švédských hrách. Připíšeme si první body? 👀#narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/9YuUhJhiAT — Český hokej (@czehockey) February 10, 2024

Právě široké kluziště v Karlstadu není vlastní ani jednomu z týmů, ale ve vzájemném utkání by mělo být výhodou spíš pro český celek.

„Oni tam mají taky hodně kluků z finské Ligy a ve Finsku ty plochy nejsou takhle velké. Myslím si, že to bude právě o to lepší pro nás. Oni na to nebudou tolik zvyklí jako Švédové, tam všichni hrají na velkých hřištích. I proto si myslím, že nás tak přehráli. Ale tentokrát to bude určitě lepší zápas,“ věří Ondřej Kovařčík.

Utkání české Finsko začne ve 12 hodin. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.