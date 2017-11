Národní tým se utká s Ruskem, se kterým prohrál pětkrát v řadě. Bude to zápas cti, říká Špaček

„Moc hráčů doma nenechali. Je to opravdu skoro mančaft, který pojede na olympijské hry. Pro nás to bude zápas cti. Navíc zápasy s Ruskem jsou vždycky takové vyhecované. Myslím si, že jsme připravení a kluci se těší, takže to bude dobrý,“ zůstává nad věcí asistent trenéra Jandače Jaroslav Špaček.

Zas tak v klidu ale být přeci jen nemůže. Rusko na turnaji předvádí výborné výkony. S Finskem sice prohrálo, ale po celý zápas bylo herně lepším týmem, Švýcarsko deklasovalo 6:2 a navíc pro Sbornou hovoří i vzájemná bilance. Nad Čechy zvítězila v posledních pěti duelech.

„Hraju proti nim rád, je to i historicky dost vyhecované. Hlavně kdyby se nám podařilo dát nějaký rychlý první gól nebo dva, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. Oni, co tak mám zkušenosti, pak přestávají dodržovat systém. Každý pak začne hrát tak nějak na sebe, a to je většinou jejich problém,“ připomíná Lukáš Radil.

Češi se mohou opřít o na turnaji výborně fungující hru v početní výhodě. Z osmi branek jich v přesilovkách vstřelili hned pět. Tahle statistika ale ukazuje i nedostatek a tím je hra při stejném počtu hráčů na ledě. Proti Švýcarsku ve hře pět na pět neskórovali, naopak sami dvakrát inkasovali.

„Myslím si, že Rusové budou mít víc svobody na ledě a budou o něco víc kreativnější, což může být pro nás i dobře, protože se to pak může otevřít na protiútoky. Toho bychom mohli využít,“ věří Andrej Nestrašil. Zápas začíná v neděli ve 12:30.