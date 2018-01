Náš král se vrací do Česka, hlásí kladenský manažer. Zájem o Jágra je obrovský, klub je připraven

Hokejové Kladno čeká na návrat svého nejslavnějšího odchovance a zároveň majitele v jedné osobě. Jaromíra Jágra si z volné listiny hráčů nevybral žádný klub v NHL, a tak se brzy 46letý útočník vrací zpátky do středočeského klubu, kde s hokejem začínal. Podle mluvčího kladenského týmu Vita Heralda se do klubu vrací král. Rozhovor Kladno 12:40 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v kladenském dresu. | Foto: Igor Stančík

Jak to v tuto chvíli vypadá s návratem Jaromíra Jágra do Kladna? Víte třeba, kdy už přiletí zpátky do Čech?

Nevím jeho přesný termín příjezdu, každopádně by to měl zvládnout do zítřka (středy), kdy musí být splněny všechny úřední náležitosti, aby Jaromír mohl hrát za svoje Kladno ve WSM lize. Zda to bude dnes, za hodinu nebo zítra, zatím opravdu nevím. Nicméně dnes nebo zítra se náš král vrátí do Česka.

Druhá nejvyšší hokejová liga se těší na Jágra. Zápas Benátek s Kladnem se může hrát v Liberci Číst článek

K tomu, aby Jaromír Jágr mohl přestoupit z Calgary do Kladna, musíte vyřídit takzvanou transferkartu a taky hráčskou smlouvu. Máte už obě věci připravené?

Žádost o transferkartu už byla zaslána na Český hokejový svaz a se smlouvou už takový problém nebude, jelikož si ji Jaromír může podepsat sám se sebou jako majitel našeho klubu. To by nemělo bránit tomu, aby za nás mohl hrát.

Vracím se vám sice významná posila, ale zároveň také šéf. Nečekáte nějaké změny?

Ne, to nečekám. Čekám, a to už se potvrzuje v posledních hodinách, obrovský zájem o Jaromíra i o náš klub. Mít Jaromíra v mužstvu a tady na Kladně je trochu něco jiného než ho tady nemít. Je to opravdu jiný svět.

V letošní sezoně vynechal Jaromír Jágr v NHL řadu zápasů kvůli zranění. Je už v pořádku, aby mohl případně naskočit do sobotního duelu v Benátkách nad Jizerou?

Věřím, že do toho duelu naskočí. Nicméně opravdu musíme počkat na to, až přijede, jak se bude cítit, jak se vyjádří, jak se aklimatizuje. Podrobnosti o zdravotním stavu v tuto chvíli nemám.

Ještě pro upřesnění, sobotní zápas mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem se v případě Jágrova startu bude hrát v Liberci. Informovali o tom zástupci Bílých Tygrů Liberec. Takže se dá očekávat, že Jaromír Jágr svým návratem do kladenského dresu přiláká velké množství diváků. Jak jste v Kladně připraveni?

Tu informaci ještě musím upravit. My jsme byli požádáni o změnu pořadatelství z Benátek do Liberce, ale to ještě musí schválit náš klub a konkrétně to musí schválit samotný Jaromír. Takže přesun z Benátek do Liberce ještě není potvrzený.

Co se týče Kladna, my už zkušenost z výluky NHL máme a víceméně už jsme byli nachystáni v září, když to vypadalo, že by Jaromír mohl zahájit sezonu na Kladně. Troufnu si říct, i když uvidíme, že jsme na jeho návrat připraveni opravdu po všech stránkách, jak po organizační, tak po té sportovní stránce.

Neznamená to, že na některé zápasy bude sdílet hokejovou halu s pražskou Spartou v O2 areně?

Nerad bych předbíhal. Nikdy neříkej nikdy, protože cesty páně Jaromírovy jsou nevyzpytatelné.