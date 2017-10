Nathan Walker si splnil sen, z Vítkovic to jako první Australan dotáhl až do NHL. A hned dal gól

Bývalý útočník Vítkovic Nathan Walker se stal prvním australským hokejistou, který nastoupil v NHL. Debut za Washington navíc ozdobil gólem, jímž přispěl k vysoké výhře 6:1 nad Montrealem. Jeho spoluhráč Alexandru Ovečkinovi se v tomto závodě povedlo to, co už 100 let nikomu jinému. Dát v prvních dvou zápasech sezony dva hattricky. Celkem vstřelil sedm gólů. Washington 11:42 8. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První Australan v NHL Nathan Walker v dresu Washingtonu Capitals | Zdroj: Reuters

Třiadvacetiletý Walker se narodil ve velšské metropoli Cardiffu, dva roky poté se však jeho rodina přestěhovala do Sydney, kde také v šesti letech začal s hokejem. „I když jste z Austrálie, můžete si jít za svým snem. A brát to krok za krokem, abyste se jednoho dne dostali, kam jste chtěli. Dnes se sen proměnil ve skutečnost," řekl Walker novinářům.

V sezoně 2007/08 si připsal první start za osmnáctku Vítkovic a právě v dresu Ostravanů objevoval svět velkého hokeje. Takřka přesně před šesti lety naskočil do extraligy a stal se prvním australským hráčem, jenž kdy působil jako profesionál v Evropě. Poslední čtyři sezony čekal na svou příležitost na farmě v Hershey v nižší zámořské lize AHL.

„Jako dítě myslíte na to, že jednoho dne si zahrajete NHL. A pak jste najednou tady. Bylo to úžasné. Moc jsem si všechno užil. I když prvních pár střídání jsem pořádně nevěděl, co se děje. Byl jsem rád už jen za to, že si mohu zahrát, navíc s tak mimořádnými hráči," prohlásil Walker, jenž byl svědkem čtyřbrankového galapředstavení Alexandra Ovečkina.

Sám se mezi střelce večera zapsal také. Když v závěru druhé třetiny zvýšil tečí na konečných 6:1.

