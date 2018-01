Návrat Jágra na Kladno je na spadnutí. Klub chystá jeho případné nasazení do sobotního utkání

Jaromír Jágr stále zůstává na listině volných hráčů hokejové NHL. Calgary tím dalo najevo, že se službami nejlepšího Evropana v historii NHL už nepočítá. Tím se reálně přiblížil návrat pětačtyřicetiletého útočníka zpět do České republiky. Nabízí se působení v kladenském klubu, který sám Jaromír Jágr vlastní. Kladno 13:59 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na kladenském tréninku radil Jaromír Jágr spoluhráčům. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Zanedlouho se může stát, že se na tréninkovém a zápasovém hřišti kladenských Rytířů objeví i Jaromír Jágr, majitel klubu, olympijský vítěz z Nagana a nejlepší Evropan v NHL.

„V první řadě musíme počkat do dnešní (pondělní, pozn. red.) 18. hodiny, kdy v NHL skončí tzv. gamer’s list, na kterém je Jaromír zapsán a mohou o něj tak projevit zájem jiné kluby. Poté už budeme čekat na samotného Jaromíra. Jsme trochu napjatí, ale na variantu, že by se vrátil do svého mateřského klubu, jsme připraveni,“ objasňuje Radiožurnálu mluvčí klubu Vít Heral.

Na to, aby v případné baráži Jágr pomohl Kladnu k návratu do extraligy, však musí odehrát několik zápasů. „Musel by mít odehráno 15 utkání v základní části i v play-off. Pokud se podíváme na počet zbývajících utkání v základní části, musel by nastoupit už 3. února proti Benátkám nad Jizerou,“ vysvětluje Heral.

Na jedné lavičce by se tak opět mohli ocitnout dva olympijští vítězové z Nagana. Jaromír Jágr v roli hráče a zároveň majitele klubu, Pavel Patera v roli trenéra. „Hráč kvalit Jaromíra Jágra by nám strašně pomohl. Doufáme, že se rozhodne pro nás, ale bude to Jardovo rozhodnutí, které musíme respektovat,“ dodává Patera.

Jaromír Jágr musí být dopsán na soupisku Rytířů Kladno do středy 31. ledna. Transferkartu i žádost o zapsání na soupisku už klub připravil. Nástup Jaromíra Jágra v zápase proti Benátkám nad Jizerou tak má stále více reálnou podobu.