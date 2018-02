Nebývalý zájem o druhou ligu. Lístky na zápas Jágra s Nedvědem zmizely nezvykle rychle

Lístky na zápas druhé nejvyšší české hokejové ligy se prodávaly nebývale rychlým tempem. Aby ne, když týmy lákají fanoušky na dvě ikony českého hokeje. Jaromír Jágr má hrát za Kladno a Petr Nedvěd za Benátky, navíc v jeho rodném Liberci. Liberec 18:20 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr na tréninku Rytířů Kladno | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Pokladny se v Liberci otevřely ve 13 hodin a za několik desítek minut už fanoušci říkali, že nesehnali vstupenky na sezení. Přitom v liberecké hale je jen minimum míst na stání, a to pro hlavní kotel skalních příznivců Bílých Tygrů. O rychlém prodeji vstupenek mluví Martin Kadlec, tiskový mluvčí Liberce.

„V tuto chvíli (15.15 hodin) evidujeme posledních šest zbývajících lístků na stání do čtvrtého patra. Mohu konstatovat, že za nějaké dvě hodiny a patnáct minut byla prakticky celá aréna vyprodána,“ přiblížil pro Radiožurnál Kadlec.

Teď se ale samozřejmě nebude tolik fandit přímo Benátkám ani Kladnu, ale Nedvědovi a Jágrovi. A právě Jágr, který je asi tím větším lákadlem, říkal, že zápas bere spíš jako rozlučku svého kamaráda.

„Bude se to brát jako jeho rozlučka s hokejem, protože Petr jí nikdy neměl. Nebo tedy, já si jí nepamatuju nebo jsem na ní nebyl pozvaný, což je by mě mrzelo ještě více. Zaslouží si to a myslím, že by se to mělo udělat v Liberci. Chápu, že někteří fanoušci přijdou na mě, ale mělo by se to brát jako rozlučka Petra Nedvěda,“ popisoval na tiskové konferenci Jágr.

Z lyží zpět na brusle

Sám Jágr ale také přiznal, že si není jistý, na jak dlouho se v zápase objeví. Potřebuje si ale zapsat start, aby splnil požadovaný počet zápasů pro účast v baráži o extraligu, kdyby do ní Kladno postoupilo.

Petr Nedvěd se na sobotní zápas těší, i když se v pátek sotva vrátil z hor, kde byl lyžovat. Do soutěžního zápasu zasáhne po dlouhé době.

„Já jsem to uvítal, i když je to taková hokejová sebevražda. Ten zápas a ta myšlenka je samozřejmě někde jinde, takže jsem souhlasil a na zápas se těším. Doufám, že vydržím víc než dvě střídání, necháme se překvapit,“ usmíval se Petr Nedvěd.

Jen pro doplnění, zápas Benátky Kladno se bude hrát v Liberci v sobotu v 17.30.

