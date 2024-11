Nečas gólem a asistencí rozhodl zápas s Dallasem, vede tabulku NHL. Ivan dal dva góly

Útočník Martin Nečas gólem a asistencí pomohl hokejistům Caroliny k výhře 6:4 nad Dallasem a s 35 body (12+23) vládne kanadskému bodování NHL. Rodák z Nového Města na Moravě se posunul před Nathana MacKinnona z Colorada, který nasbíral rovněž 35 bodů, ale vstřelil o pět branek méně. New York 8:21 26. 11. 2024 (Aktualizováno: 9:56 26. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 25. listopadu 2024. Raleigh, Severní Karolína, USA. Centr Dallasu Stars Logan Stankoven (11) a centr Caroliny Hurricanes Martin Nečas (88) bojují o puk během druhé třetiny v Lenovo Center | Foto: James Guillory | Zdroj: Reuters

Z českých hráčů vedl produktivitu zámořské soutěže naposledy předloni v říjnu bostonský kanonýr David Pastrňák. Dvěma góly se v pondělí při debaklu Colorada 2:8 na ledě Tampy Bay blýskl Ivan Ivan.

Nečas v čase 57:53 v přesilové hře křížnou nahrávkou hledal spoluhráče Sebastiana Aha, jeho pas se ale odrazil od brusle jednoho z bránících hráčů a český útočník se po kuriózní trefě mohl radovat ze čtvrté vítězné branky v sezoně.

Nečas se v aktuálním ročníku podepsal už pod osm vítězných tref a i v této statistice se drží mezi elitou NHL. Lépe na tom jsou jen Leon Draisaitl a Mikko Rantanen, kteří měli podíl na devíti rozhodujících gólech.

Asistenci si Nečas připsal v polovině třetí třetiny u branky Shaynea Gostisbehera na 4:3 a stejně jako v závěru duelu bodoval v přesilové hře. S 16 přesilovkovými body je český křídelník nejlepší z celé NHL. S pěti zásahy v početní výhodě se dělí o sedmé místo. Třetí je Tomáš Hertl, který se v přesilovce trefil šestkrát.

Hurikán Martin Nečas NEZASTAVUJE! ️



Český útočník si v noci připsal vítězný gól a asistenci! Se 35 body je na sdíleném prvním místě bodování NHL s Nathanem MacKinnonem. @Canes #Necas #RaiseUp pic.twitter.com/ImQ4sKHWJb — NHL Česko (@NHLcz) November 26, 2024

Nečas i přes další dva body nebyl hlavní hvězdou Caroliny. Skvělý obrat ve třetí třetině z 1:3 na 6:4 řídil Sebastin Aho, který za 20 minut zaznamenal gól a dvě asistence. Jednu nahrávku si připsal v první třetině a zápas zakončil se čtyřmi body.

„První dvě třetiny se nevyvíjely podle našich představ. Soupeř nám to dost znepříjemnil, takže jsme se nemohli dostat do tempa. Vůbec nás nepouštěli do rychlých protiútoků. Ve třetí třetině jsme ale jejich odpor zlomili a nakonec jsme si došli pro vítězství,“ řekl finský centr.

Ivan naskočil na pravém křídle druhé formace Colorada a trenérovi Jaredu Bednarovi se za důvěru odvděčil vydařeným představením. Poprvé v NHL zaznamenal dva body a jako jeden ze tří hráčů Avalanche skončil v bilanci plus/minus v kladných číslech.

První gól Colorada? Ivan. Druhý gól Colorada? Taky Ivan! ✌️



Ivan Ivan vstřelil jediné dva góly @Avalanche, kteří podlehli Tampě 2:8. #GoAvsGo #Ivan pic.twitter.com/k0H22Tudhg — NHL Česko (@NHLcz) November 26, 2024

Colorado i přes sympatický výkon českého mladíka schytalo v Tampě osmigólový debakl a poprvé v sezoně prohrálo o šest branek. Ivan si vylepšil bilanci v premiérové sezoně v NHL na pět gólů a tři asistence a mezi nováčky se posunul na třetí místo střeleckých tabulek.

„Gólů si vážím, ale nemůžu se z nich radovat. To, jak jsme dnes hráli, je nepřijatelné. Byl to sice poslední zápas z venkovní série, ale nemůžeme ji prostě zakončit takhle. Tohle už se nesmí opakovat,“ řekl Ivan.

Výhru Tampy Bay režíroval pěti asistencemi Brandon Hagel. Čtyři góly připravil již v první třetině a vyrovnal tak rekord NHL.

Jednou asistencí se na výhře St. Louis 5:2 na ledě New York Rangers podílel Radek Faksa. Český útočník bodoval pošesté v sezoně a pomohl k vítězné premiéře na lavičce Blues trenérovi Jimu Montgomerymu.

Jeden gól v pondělí připravil také Hertl a Vegas i díky němu porazilo Philadelphii 5:4 po samostatných nájezdech. Druhý bod v sezoně si připsal obránce Jan Rutta, který se nahrávkou podílel na vysokém vítězství San Jose 7:2 nad Los Angeles. Zápas vůbec nevyšel Davidu Rittichovi, který za Kings odchytal kompletní porci minut a zlikvidoval jen 14 střel domácích hokejistů.

Prohru neodvrátil ani Lukáš Dostál z Anaheimu, který doma podlehl Seattlu 2:3. Český gólman zlikvidoval 25 střel. O výhře hostů rozhodla půlminuta v úvodu třetí třetiny, během které otočili skóre André Burakovsky a Brandon Montour.

VÝSLEDKY NHL: Tampa Bay - Colorado 8:2

Florida - Washington 1:4

New Jersey - Nashville 5:2

NY Rangers - St. Louis 2:5

Philadelphia - Vegas 4:5 po sam. nájezdech

Carolina - Dallas 6:4

Ottawa - Calgary 4:3

NY Islanders - Detroit 2:4

Minnesota - Winnipeg 1:4

Anaheim - Seattle 2:3

San Jose - Los Angeles 7:2