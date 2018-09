Nechtěla jsem narušovat klučičí prostředí, říká fyzioterapeutka. Do hokejové šatny nosila jen džíny

„Myslím, že není jednoduché zapadnout. Nebudu říkat, že to pro mě zpočátku nebylo nepříjemné, že přijdu jako jediná holka každý den do kabiny,“ přiznává pro Radiožurnál Romana Vlčková, která s fotbalisty libereckého Slovanu spolupracuje od letošní zimy.

To Barbora Krajsová má s mužskou kabinou o poznání bohatší zkušenosti. Současná fyzioterapeutka sparťanských hokejistů se na zimních stadionech různých klubů pohybuje od roku 2011, kdy začínala u týmu Pardubic. A zpočátku dělala všechno možné pro to, aby do pánského kolektivu zapadla.

„Docela ráda vzpomínám na úplné začátky, kdy jsem byla po škole. Samozřejmě jsem měla pocit, že bych tam neměla narušovat jejich klučičí prostředí. Mamka říkala, že jsem chodila i oblékaná jako kluk, abych zapadla. Snažila jsem se nosit jen tenisky, džíny, mikiny - sukně na mně v té době asi nikdo nikdy neviděl,“ vzpomíná s úsměvem Barbora Krajsová.

Hokej se stal nedílnou součástí jejího života. Na stadionu tráví několik dní v týdnu a při zápasech hráče sleduje z bezprostřední blízkosti u lavičky. Za odborníka se ale nepovažuje a výkony hokejistů hodnotí jen tak na oko.

„Z legrace si do nich někdy rýpnu, ale pořád se spíš jen tak pošťuchujeme. Někdy si z nich dělám legraci a říkám jim, jak by měli hrát. Tím je docela namíchnu nebo ze mě mají srandu,“ směje se Krajsová.

Hokej je všeobecně považován za poměrně drsný sport a hráči jsou často vykreslováni jako tvrďáci s posunutým prahem bolesti. Zato pověst fotbalistů je v tomto ohledu méně lichotivá. Slečinky, simulanti nebo bábovky - to je jen stručný výčet některých přezdívek, které si fotbalisti čas od času vyslechnou. S takovými řečmi ale liberecká fyzioterapeutka Romana Vlčková rozhodně nesouhlasí.

„Od té doby, co s nimi absolvuji zápasy a vidím přímo z lavičky, tak opravdu syknu, když vidím nějaký souboj. Myslím si, že ta zranění, která vidím, fakt nesimulují a opravdu mají někdy pořádné koňary. Myslím, že to nejsou slečinky, jsou to docela chlapáci,“ zastává se fotbalistů Romana Vlčková.