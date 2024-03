Nedomanský slaví 80. narozeniny. Legendární hokejový útočník odehrál 220 zápasů za reprezentaci

Bývalý československý hokejový útočník Václav Nedomanský získal dvě olympijské medaile a v roce 1972 pomohl Československu vybojovat titul mistra světa. Výraznou stopu zanechal v NHL, na českých zimních stadionech dodnes vzpomínají na jeho elegantní bruslařskou techniku. Ve čtvrtek slaví mu 80. narozeniny.

„Jedeme dva na jednoho. Nedomanský střílí a dává gól,“ okomentoval Stanislav Sigmund gól Václava Nedomanského do sovětské branky na mistrovství světa v roce 1972.

Povedenou akci tehdy vypracoval Vladimír Martinec, obelstil obránce, nahrál najíždějícímu Nedomanskému a ten překonal Vladislava Tretiaka v brance tehdejšího Sovětského svazu.

Pozdní debut v NHL

Za československou reprezentaci odehrál celkem 220 zápasů v nichž nastřílel 163 gólů. Pro emigraci se rozhodl už v hokejové pokročilém věku. Debut v NHL zaznamenal v roce 1977, kdy mu bylo 33 let. V NHL odehrál 421 zápasů. Emigrovat ho přinutila tehdejší politická situace. Odchod do NHL byl pro Nedomanského zásadním krokem.

„Bylo to důležité a bylo to nutné, protože moje kariéra v Československu byla u konce, takže nebyla jiná možnost, protože hokejový svaz nebyl ochotný jednat a pustit mě. Takže jsem udělal rozhodnutí, které bylo pro naši rodinu důležité,“ vysvětloval okolnosti emigrace Nedomanský.

Říkají mu Big Ned, tedy velký Ned. Jako druhý Čech v historii byl v roce 2019 slavnostně uveden do Hokejové síně slávy v Torontu. Bývalý kanonýr se dočkal této pocty pět let po brankáři Dominiku Haškovi. Expozici, která připomínala jeho život a hokejové úspěchy, si prohlížel se zájmem.

„Je to samozřejmě příjemné. Málokdo to dovede napodobit stylem, kterým se to odehrává v Kanadě nebo v Americe,“ pochvaloval si Nedomanský.

Rodák z Hodonína dokázal skloubit studium vysoké školy a vrcholový sport. Věnoval se biologii, studoval Fakultu tělesné výchovy. Po nasbírání životních zkušenosti porovnával podmínky sportovců ke studiu v České republice a za oceánem.