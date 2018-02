Nedvěd se na sobotní rozlučku proti Jágrovi těší, i když říká, že jde o 'hokejovou sebevraždu'

Souboj hokejových velikánů nabídne sobotní prvoligová bitva mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem. Hlavním protagonistům je přitom dohromady 91 let. Dres farmy libereckých Bílých Tygrů oblékne šestačtyřicetiletý Petr Nedvěd a ten kladenský stále ještě pětačtyřicetiletý Jaromír Jágr. Zatímco Jágr ještě aktivně hraje, pro Nedvěda je to definitivní rozlučka s kariérou. V pražských Letňanech s Nedvědem mluvil reportér Radiožurnálu. Rozhovor Liberec 22:40 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Nedvěd v rozhovoru s Pavlem Petrem z Radiožurnálu | Foto: Jan Čadek

Proč s sebou nemáte hokejky?

Včera jsem si tu byl zabruslit a potom jsem si nechal vysušit výstroj na Spartě v domnění, že tam mám i hokejky, ale ukázalo se, že jsem si je nechal doma. Takže když jsem přijel, trochu jsem zazmatkoval, ale vrátil jsem se pro ně domů, zabruslil jsem si a bylo to v pohodě.

Na náladě vám to ale asi neubralo, protože celou tu hodinu na ledě v Letňanech jste rozdával úsměvy.

V mým věku a v tomhle typu hokeje je to už asi jenom o těch úsměvech, nemá zbytečně cenu se stresovat. Zabruslil jsem si s kamarádama a protože jsem teď tyhle dva dny za sebou na ledě asi po třech měsících, tak se mi to myslím ještě vzhledem k tomu zápasu bude hodit.

Od koho vzešel nápad, že proti Jágrovi v dresu Benátek nastoupíte?

Tahle nabídka vzešla od majitele Petra Syrovátka. Já jsem to uvítal, i když je to taková hokejová sebevražda. Ten zápas a ta myšlenka je samozřejmě někde jinde, takže jsem souhlasil a na zápas se těším.

Jaromír Jágr prohlásil, že v krajním případě se může na ledě objevit jen v jednom či dvou střídáních, jak to bude u vás?

Snad vydržím víc než dvě střídání. Uvidíme, nechci nic slibovat. Byl bych rád, kdybych vydržel aspoň třetinu.

S Jaromírem Jágrem jste se potkal v Pittsburghu, jaké to bylo?

Na Pittsburgh a na Jardu vzpomínám samozřejmě hrozně rád, protože to byly asi moje nejlepší sezony v NHL. Zažili jsme spolu spoustu zážitků nejenom na ledě, ale i mimo něj.

Volali jste si před tím zápasem v Liberci?

Jo, volali. Bavili jsme se o tom, ale Jarda říkal, že není v momentální chvíli fit a neví, jak dlouho bude hrát, jestli to bude střídání nebo dvě nebo na třetinu. Tohle všechno necháváme na něj. On sám ví nejlíp, jak se bude cítit a podle toho se to bude všechno odvíjet.

Očekávaný souboj Benátek s Kladnem začne v sobotu v 17 hodin a 30 minut.