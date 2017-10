Nejenom televizní přenosy. V NHL mají kluby i svá vlastní rádia

Rozhlasový pořad S mikrofonem za hokejem je nedílnou součástí vysílání Radiožurnálu už desítky let. V hokejovém zámoří nic podobného neznají, zato každý z jednatřiceti týmů má své vlastní rádio. A na něm si může každý fanoušek vychutnat přenos celého zápasu svého oblíbeného týmu. New York 19:17 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pittsburghu | Foto: Reuters

Podobně jako má Radiožurnál svého Aleše Procházku, má podobnou ikonu i klubové rádio v Pittsburghu. Mike Lange začal s komentováním už v roce 1974.

„Letos to bude poprvé po letech, co neodvysílám všechny zápasy. Ale zatím ano, včetně všech výher v play off a všech Stanley Cupů. A tedy také včetně zápasu mého oblíbence Jaromíra Jágra,“ říká pro Radiožurnál Lange.

​Spolu s Mikem Langem komentuje duely Tučňáků na frekvenci 105.9 a na internetu Phil Bourque. Pokud vám je to jméno povědomé, tak ano. Jde o bývalého hokejistu Pittsburghu, Rangers a Ottawy a reprezentanta Spojených států. A protože jde o klubové rádio, mohla by teoreticky jít objektivita trochu stranou.

Mike Lange's highlight calls of tonight's game are available. Check it out! https://t.co/TUROx4J0aS pic.twitter.com/TdXSC0qPvc — Penguins Live (@penguinslive) 15. října 2017

„Hm, to je dobrá otázka. Když pro ten klub vysíláte, tak se z vás fanoušek asi stane, ať chcete nebo ne. Není to tak, že bych nekriticky přehlížel chyby nebo se díval jinam, když něco nejde, ale pokud se naopak něco podaří, pak se z toho možná raduju víc než komentátoři na neutrálních stanicích,“ vyjasňuje Bourque.

Pittsburgh odehrál v uplynulých dvou letech včetně play-off vždy přes sto zápasů a oba komentátoři byli vždy u toho.

„No, manželka to miluje, když odjíždím. Ale je to už rutina, je to součást života. Zažíval jsem to dlouhé roky jako hráč a připadá mi to normální. Moje tělo už to cítí. Začne září, trochu se ochladí a je jasné, že je tu čas na cestování. Mám dvě malé děti, ty by asi chtěly tátu víc doma, ale chápou, že tohle je součást života jejich táty,“ je jasné Bourqueovi.

Samotný přenos začíná už pět až sedm minut před úvodním buly. A je prostor i na zajímavosti, říká Phil Bourque.

„Uděláme krátký úvod do zápasu, je tam nějaký prostor na rozhovory, ve kterých navážeme na předzápasové studio. Povíme si něco o tom, co od zápasu čekáme, komu se v poslední době daří a komu ne, kdo se třeba vrací do sestavy nebo je zraněný a jdeme na to,“ vysvětluje Bourque.

Hokejový přenos končí až několik minut po odchodu hráčů do kabin a především v Kanadě ho poslouchají i desetitisíce posluchačů a fanoušků daného týmu.