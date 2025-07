Nejistá budoucnost spojení hokejového Litvínova a Orlenu? ‚Vůbec to neřeším,‘ přiznává kapitán Sukeľ

Na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově začala příprava extraligového týmu na ledě. A to i přesto, že tradiční klub má slíbenou podporu od většinového vlastníka společnosti Orlen Unipetrol jen na tuto sezonu. Na ledě to ale teď znát není. Celou situaci řeší i generální ředitel Pavel Hynek. Litvínov 15:49 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán HC Verva Litvínov Matúš Sukeľ | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„S kluky jsem mluvil, volal jsem jim a pak jsme si znovu sedli se staršími hráči. Vysvětlil jsem jim situaci a všechno, co může nastat. Myslím, že pro současný stav je nejdůležitější to, že máme podepsanou smlouvu s Orlenem jako generálním partnerem na tuto sezonu v určité výši,“ řekl generální ředitel Hynek.

Kromě Orlenu vlastní menšinové podíly v hokejovém klubu město Litvínov a spolek HC Litvínov, který drží extraligovou licenci.

Nový trenér Michal Broš se chce soustředit na hokej.

„Nevím, proč by mě to mělo zasáhnout. Teď mám v hlavě jen úspěšný rozjezd sezony. A když to řeknu upřímně, neřeším, co bude za dva měsíce, natož příští sezonu. Musíme se soustředit tady ‚dole v podpalubí‘ na to, co můžeme ovlivnit. Věnovat se něčemu, co stejně nejsme schopni ovlivnit, je zbytečná ztráta energie,“ řekl.

‚Čas ukáže, jak se věci vyvinou‘

A stejný názor jako trenér Broš zastává také útočník Matúš Sukeľ. Slovenský reprezentant v Litvínově zdomácněl. Ve Vervě začíná svou pátou sezonu a jako kapitán mužstva samozřejmě dostával ohledně nejasné budoucnosti od svých spoluhráčů i známých dotazy.

„Mám tu ještě na dva roky smlouvu a osobně to teď vůbec neřeším. Jsou to věci, které ukáže až čas, jak se vyvinou. Vůbec to neovlivním a myslím, že není namístě, abych to teď nějak řešil,“ přiznal Sukeľ po zahájení přípravy na ledě.