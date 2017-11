Nejlepší střelec extraligy Dominik Kubalík odchází z hostování v Plzni zpátky do Švýcarska

Dominik Kubalík do švýcarského klubu přestoupil letos v létě poté, co skončilo jeho angažmá v ruské Ufě. Kvůli naplnění kvót pro cizince ho švýcarský celek poslal na hostování do Plzně.

Plzeňský hokejista má nyní v tabulce střelců šestnáct gólu z dvaceti utkání, na druhém místě za ním je jeho týmový kolega Tomáš Metrl. V produktivitě vede Mertl právě před Kubalíkem.

Dominik Kubalík odchází do Ambri-Piotta. Kubaldo, díky za všechno a držíme palce! ✊

Tisková zpráva ➡️https://t.co/54Bf8In6EB#telh @telh_cz pic.twitter.com/RBfuMZWowh — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 16 November 2017

Jeho posledním zápasem v extralize byl úterní zápas proti Chomutovu, ve kterém on sám rozhodl jedenáct vteřin před koncem o vítězství Indiánu 3:2.

„Na angažmá ve Švýcarsku se těším a doufám, že Ambri pomůžu postoupit do play-off, na které momentálně ztrácí dva body. V Plzni jsem prožil další skvělé období, na které budu vzpomínat," řekl Kubalík pro klubový web.