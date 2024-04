Nejrychlejší rvačka v dějinách NHL? Hokejisté New Yorku a New Jersey začali bitku už po dvou sekundách

Utkání v NHL mezi New Yorkem a New Jersey se zapsalo do historie. Okamžitě po úvodním buly se na ledě rozpoutala rvačka, do které se zapojili všichni hráči kromě brankářů. Rozhodčí od sebe museli postupně odtrhávat bijící se dvojice. Zápas po dvou vteřinách skončil pro osm hráčů. Video New York 13:26 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zápase New Yorku s New Jersey létaly pěsti už v úvodu utkání | Foto: Wendell Cruz-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Hokejové derby v NHL mezi New York Rangers a New Jersey Devils skončilo těsným skóre 4:3, za hosty se gólově prosadil Ondřej Palát, do utkání nastoupil i Tomáš Nosek. Pozornost ale zápas vzbudil ze zcela jiného důvodu. Už po úvodním buly, na kterém se proti sobě sklonili Barclay Goodrow v modrém dresu Rangers a „ďábel“ Chris Tierney, dopadlo na led deset párů rukavic a rozhořela se bitka.

The New York Rangers and New Jersey Devils started the game with an all-out brawl



@BR_OpenIcepic.twitter.com/1aBty7yuMx — The Athletic (@TheAthletic) April 3, 2024

Ze záběrů, které obletěly sociální sítě, je patrné, že hráči očekávali, co se stane. Například útočník New Yorku Matthew Rempe s číslem 73 ani nezaujal typický postoj, který hokejisté při vhazování mají. Nesklonil se čelem do středového kruhu, místo toho zůstal stát vzpřímeně a zrak upínal na svého nejbližšího soupeře, kterým byl Kurtis MacDermid s číslem 23.

Osm hráčů do šaten

Poté, co rozhodčí ukončili rvačku, udělili všem deseti hráčům tresty. Pouze dva hokejisté byli vykázáni na trestnou lavici, kde měli odsedět pět minut. Zbylých osm hráčů dostalo trest na pět minut a do konce utkání, takzvaně „pět plus deset“. Do kabin kromě Rempeho a MacDermida odešli také hráči Rangers Jacob Trouba, K'Andre Miller a Barclay Goodrow. Za Devils už do utkání nezasáhli Chris Tierney, John Marino ani Kevin Bahl.

Po 12 letech komplet 5 na 5 bitka mezi hráči Devils a NYR při zahajovacím buly zápasu na ledě slavné MSG.



Tohle z NHL obletí všechny sport TV v /.



“Rempe chant”



pic.twitter.com/A3RzooP4cB — Matěj Hejda (@matej_hejda33) April 4, 2024

Hádka trenérů

Trenér Rangers Peter Laviolette byl přesvědčen, že byla bitka předem domluvená. Během toho, co rozhodčí udělovali hráčům tresty, svedl výměnu názorů se svým protějškem na lavičce Devils Travisem Greenem.

„Jejich hráči se před vhazováním řadili k soubojům. Všichni víme, proč se to dnes stalo. Netuším, proč by měl být Peter naštvaný, a znovu opakuji, že to není na mně, proč je naštvaný,“ řekl po zápase trenér New Jersey Green.

Peter Laviolette and Travis Green get into it on the bench pic.twitter.com/ovDqBvFdQH — Rangers Videos (@SNYRangers) April 3, 2024

Stejná bitka před dvanácti lety

Oba týmy svedly bitku ihned po úvodním buly i v 19. března 2012. Před dvanácti lety taktéž shodili hráči Rangers i Devils rukavice a začali se hromadně bít. Na hrací plochu poté museli přijít údržbáři, aby uklidili krev na ledě. I tehdy New York vstřelil v zápase čtyři branky, New Jersey nakonec porazil 4:2.

On March 19, 2012, the #NJDevils & Rangers got together for a tilt that featured 3 fights off the opening face-off—@Ryan_Carter22 vs. Stu Bickel, @CamJanssen25 vs. Brandon Prust & Eric Boulton vs. @Rupper17. The Devils went on to drop the game, 4-2. pic.twitter.com/I4AXkqQVFw — New Jersey Devils History (@DevilsOfYore) March 14, 2024