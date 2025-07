Nejsme jediný tým, kterému odchází klíčoví hráč. Muellera musí nahradit jiní kluci, hlásí kouč Komety

Hokejisté brněnské Komety zahájili přípravu na novou extraligovou sezonu, nejvíc se ale mluvilo o hráči, který zůstal tisíce kilometrů daleko. Americký útočník Peter Mueller totiž kvůli zdravotním problémům ukončil v sedmatřiceti letech kariéru. Jeho posledním gólem tak zůstane rozhodující branka v sedmém finále na ledě Pardubic, po kterém Kometa na jaře slavila titul. Brno 17:37 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety Brno při společném tréninku na ledě | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

V neděli večer oznámil hokejista Peter Mueller videem natočeným doma v Americe, že končí profesionální kariéru, přestože měl v Brně ještě rok platnou smlouvu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra hokejové Komety Brno Kamila Pokorného po úvodním tréninku společné přípravy na ledě

„Je to překvapení. Život ale přináší tyto věci. Peter se tak rozhodl, má nějaký věk, má odehráno plno zápasů a tak to někdy v životě chodí,“ říkal trenér mistrovské Komety Kamil Pokorný po úvodním tréninku společné přípravy na ledě.

Že může nejproduktivnější hráč týmu v úspěšném play-off ukončit kariéru tušil prý zhruba dva týdny. „Šok to pro mě nebyl. Není to věc, která by mě měla šokovat. Loni jsme měli domluveného brankáře Aleše Stezku, ale on nakonec podepsal v NHL. Také jsme se s tím vyrovnali. Samozřejmě nám nyní odchází hráč, který tady zanechal výraznou stopu. Prostě se tak ale rozhodl,“ uvedl kouč Pokorný.

Citelná ztráta pro ofenzivu

Vítěz extraligového bodování v sezoně 2020/2021 patřil i v uplynulé sezoně mezi nejproduktivnější hokejisty Komety. Podle trenéra Pokorného teď nemají fanoušci očekávat, že do začátku sezony dojde za Muellera nějaká nová náhrada.

Zemřel hokejista Josef Černý. Legendárnímu útočníkovi Komety Brno bylo 85 let Číst článek

„Přišel Tomáš Zohorna, který také umí týmu pomoci, co se týče bodů. Třeba to bude právě on, který vyskočí nahoru. Možná se víc prosadí i další kluci, kteří dostanou víc prostoru na jeho úkor. Musíme ho nahradit a nejsme jediným týmem, kterému odchází klíčoví hráči,“ popisoval Pokorný.

Na slova trenéra reagoval i sám zmiňovaný Tomáš Zohorna, který do Brna přišel po konci minulé sezony z Českých Budějovic. „Možná dal loni třeba čtyřicet golů, ale já jich dal asi jen patnáct, tak to bude trochu větší tlak na mě. Je to spíše otázka na majitele, zda přivede někoho nového, nebo zda se góly budou muset rozdělit mezi námi. Samozřejmě je to ale velká ztráta,“ přiznal Zohorna.

Kromě Zohorny se na startu přípravy na ledě připojili k mistrovskému týmu také dvě další posily - obránce Filip Král a brankář Aleš Stezka.