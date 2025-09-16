Největší investice v historii města. Hluboká nad Vltavou postaví zimní stadion za 325 milionů korun
Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku začne příští rok stavět nový zimní stadion za 325 milionů korun. Práce začnou začátkem roku, postavený by měl být v roce 2027. V pondělí to schválili zastupitelé. Město získalo dotaci 120 milionů korun od Národní sportovní agentury. Jde o největší investici v historii Hluboké, řekl nezávislý radní pro sport David Šťastný.
Zimní stadion kromě veřejnosti budou využívat hokejisté krajského přeboru HC Knights Hluboká a univerzitní tým českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické Black Dogs Budweis.
„Hluboká je městem sportu a zimní stadion je poslední velké sportoviště, které na modernizaci čekalo. Bude sloužit veřejnosti, školám, hokejovým týmům i krasobruslařům všech věkových i výkonnostních kategorií,“ řekl Šťastný.
„Nabídne osm šaten pro týmy a jednu pro veřejnost, tělocvičnu, posilovnu, restauraci a salonek, tribunu pro více než 300 diváků. Vytvoříme multifunkční prostor, který bude využitelný i pro firemní a společenské akce,“ dodal. Objekt bude energeticky úsporný. U stadionu vznikne parkoviště pro 100 aut.
Ve sportovním areálu vedle řeky Vltavy na místě současné otevřené ledové plochy ho postaví vítězové výběrového řízení, firma Aübeck ve spolupráci se společností Syner, která v Česku postavila už několik zimních stadionů. Otevřené kluziště bývá v provozu tři měsíce.
„Provozní náklady jsou dlouhodobě pro město ekonomicky neúnosné. Řešením bylo buď investovat do modernizace, nebo sportoviště uzavřít,“ vysvětlil Šťastný.
‚Neohrozíme další projekty‘
„Připravili jsme desetiletý finanční výhled, abychom zimní stadion dokázali postavit a zároveň zachovali tempo rozvoje Hluboké. Neohrozíme tím další projekty, čekají nás nové školní pavilony, dopravní stavby i podpora komunitního života,“ řekl starosta města Tomáš Jirsa (ODS).
Město Hluboká nad Vltavou dokončuje výstavbu lávky přes Vltavu, slavnostně ji otevře 20. září. Náklady byly 80 milionů korun, město získalo 68 milionů Kč z Integrovaného regionálního operačního programu a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Radnice v březnu zahájila výstavbu pavilonu, který rozšíří základní školu o deset tříd. Investice je 130 milionů korun, přes polovinu nákladů pokryje dotace, postavený bude do srpna příštího roku.
Během čtyř let chtějí do rozšiřování a modernizace školy investovat přes 250 milionů korun. V Hluboké žije zhruba 5600 lidí a rozpočet města se pohybuje kolem 300 milionů korun ročně.