'Někdy to byla velká frustrace.' František Výborný ukončil po vyřazení Sparty svou trenérskou kariéru

S nabitým kádrem skončí na 10. místě. Hokejová Sparta má po sezoně, podlehla v předkole Liberci potřetí za sebou a je prvním týmem z extraligy, který může jet na dovolenou. Jsou to těžké chvíle pro sparťanské hokejisty. Hodně také pro jejich trenéra Františka Výborného. Praha 8:20 10. března 2018

„Nescházelo se to v těch momentech, kdy jsme to potřebovali. Vždycky to vypadalo, že už to naskakuje, když se někdy udělali tři zápasy v řadě tak už to vypadalo, ale další zápas nás pak zase posadil. Někdy to byla velká frustrace,“ říkal zklamaný trenér Výborný.

Do klubu přišel až v průběhu sezony, chtěl tým povzbudit a třeba po letech slavit titul. Se Spartou má jako trenér tři. Jenže tato sezona znamená pro Spartu konečné desáté místo.

„Je to sportovní život. Dneska tady zazíváme smutek, před týdnem jsme tady slavili desítku. Říkal jsem, že to je spíš smutné slavení Sparty do desítky,“ uvědomoval si trenér Pražanů,

Sparťanský trenér po posledním zápase sezony a nejspíš také kariéry jen těžko hledal slova. Zklamání bylo čerstvé. Líto mu bylo fanoušků, a proč to přesně Spartě v této sezoně nešlo? Nejen Výborný říká jedno velké zklamané, až zoufalé nevím.

„Je to smutný, já jsem do toho přišel letos v listopadu. Hodně jsem tomu věřil, jinak bych do toho nešel, protože jsem věděl. Někteří mě od toho zrazovali, ale já bych to udělal znovu,“ rozloučil se s trenérskou kariérou František Výborný, v 64 letech.