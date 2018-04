Někteří hráči musí daleko víc zabrat, říká po semifinálové porážce plzeňský trenér Čihák

„Z naší strany musím pokárat některé hráče, kteří musí daleko víc zabrat. Musí to být úplně jiné, chybí tam víc bojovnosti,“ nebral si po prohře servítky kouč Škodovky Ladislav Čihák.

Očekávaní tahouni vítěze základní části Gulaš a Mertl nebyli příliš vidět, dokonce jako jediní z Indiáni skončili v utkání se zápornou bilancí v hodnocení plus - mínus. Dvěma gólům Komety zase předcházela zaváhání zkušeného zadáka Petra Kadlece.

Kometa vyhrála v Plzni a vede v semifinálové sérii 1:0 na zápasy Číst článek

„Věřili jsme dál, že dokážeme hrát, ale takový je prostě hokej, že se stane, že dostanete gól po chybě. Play-off se hraje jinak než základní část a musíte hrát do poslední minuty, abyste na tom pak dokázali navázat v dalších zápasech,“ řekl Čihák.

Plzeň přesto závěr zdramatizovala, po snížení Skleničky sahala po vyrovnání, Kometu však podržel Marek Čiliak.

„Na konci jsme si to zbytečně zdramatizovali. Jsem rád, že jsme to zvládli a máme ten první zápas,“ říkal s úlevou brněnský brankář.

Nikoli reprezentanti Gulaš a Mertl, největší šance Škodovky měl devatenáctiletý Matyáš Kantner.

„Určitě to byly šance na vyrovnání. Mohli jsme jít do prodloužení, šancí jsem během zápasu měl spoustu, takže mě mrzí, že to nevyšlo,“ smutnil Kantner, který svým výkonem naznačil, že v sérii s Brnem lze uspět jedině s maximálním nasazením a bojovností. „Každý se musíme o trochu zlepšit, být silnější, vyhrávat souboje, dostávat se do šancí a dát prostě o gól víc,“ burcuje Kantner svůj tým.

Možnost srovnat semifinálovou sérii mají plzeňští hokejisté v neděli, s Kometou Brno se podruhé utkají v 17.20.