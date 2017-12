'Nemám čas zkoušet gólmany jako spodní prádlo.' Jandač zveřejnil nominaci na přípravu před olympiádou

Že budou olympijské hry bez hráčů z NHL, na to už si fanoušci zvykli. S kauzou ruského dopingu je tu ale další možný zásah do olympijského turnaje. Sice málo pravděpodobný, ale i s variantou bez hráčů Kontinentální hokejové ligy je nutné kalkulovat. Praha 18:23 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Jandač, trenér české hokejové reprezentace | Foto: Filip Jandourek

„Samozřejmě, že tomu věnuji pozornost, ale nemůžu to nijak ovlivnit. Čekal jsem na to vyjádření, které dopadlo tak, jak jsme očekávali. Jedna věc je účast ruského hokejového týmu na olympiádě a druhá část je účast těch hráčů, kterých se to v podstatě nemusí týkat, a určitého bojkotu KHL vůči olympiádě,“ říká trenér hokejové reprezentace Josef Jandač.

I přesto, že věří, že hráči z KHL v Koreji budou, má záložní plán. Zatím to ale není aktuální téma. Naopak se nabízela možnost, že ve zveřejněné nominaci národního týmu na ruský turnaj Euro Hockey Tour bude vlastně sestava, která pak vyjede na led na olympijských hrách.

„Hodně jsme to diskutovali, pro mě to bylo velké téma, jestli nevzít úplně celý tým tak, jak bychom si ho představovali na olympiádě. Pak jsme se ale přiklonili k názoru, že už kvůli těm avizovaným problémům může nastat situace, že by nejeli hráči KHL nebo by došlo k nějakému zranění, tak jsme chtěli dát prostor i dalším klukům,“ popisuje Jandač, jak se svými kolegy s trenérského týmu přemýšleli.

Do reprezentace se po delší době vrací třeba Ondřej Němec, na seznamu hráčů jsou i Martin Erat nebo Zbyněk Michálek se zkušenostmi z NHL. Sestava už se může trochu podobat té olympijské.

To Rusové vsadili už na kompletní sestavu nabitou hvězdami jako Kovalčuk a Dacjuk. Jandač vysvětluje ale i to, jaká je situace v brankovišti i s dlouhodobého hlediska.

„Výborně chytá třeba Hrachovina, víme o něm. Dostane se na něj, ať už pod mým vedením, nebo pod vedením nějakého jiného trenéra. Já teď ale nemám čas zkoušet nebo točit gólmany jako spodní prádlo,“ vysvětluje Jandač.

Na poslední přípravný turnaj jsou mezi brankáři nominováni Furch, Francouz a Bartošák. Channel One Cup rozehrají Češi příští středu v Praze proti Finům, na další dva zápasy odletí do Moskvy.