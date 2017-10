'Nemělo smysl hrát pár minut za zápas', řekl Nečas o návratu do Komety. Debut ho čeká proti Zlínu

Před rokem touto dobou udivoval Martin Nečas extraligu jako neznámý talent s košíkem na přilbě. Teď se kolem něj postavila po prvním tréninku s Kometou zhruba desítka novinářů, jeho návrat kvitují na sociálních sítích stovky brněnských fanoušků.

„Nevím, proč bych tu měl být za nějakou hvězdu, jelikož jsem hrál v NHL jenom jeden zápas a v Brně jsem druhou sezónu. To znamená, že jsem tu pořád nejmladší. Myslím si, že to nepřipadá v úvahu,“ prohlásil Nečas na tréninku Komety.

Už loni hrál osmnáctiletý Nečas v prvním útoku mistrovského klubu se zkušeným Martinem Eratem. Na stejné místo se vrátil při prvním tréninku po návratu. Letos chce ale sám ještě víc dirigovat brněnskou hru.

„Kvůli tomu jsme se dohodli, že je nesmysl tam zůstávat, kdybych měl hrát šest nebo sedm minut za zápas. Myslím, že taková sezóna by mi v tomhle věku neprospěla. V Carolině mají se mnou plány do budoucna. Jsem rád, že jsem si ale mohl vůbec zahrát, dali mě tam na pár minut a bylo to výborný. Teď jsme domluvený tak, že mě dali zpátky do Komety, kde budu mít víc prostoru a budu hrát to, co bych měl někdy v budoucnu hrát v NHL,“ maluje si Nečas letošní sezónu.

Sám hráč si totiž rozhodl o tom, jak bude pokračovat jeho kariéra. V Carolině mu dali na výběr mezi nižšími zámořskými soutěžemi a návratem domů.

„Když jsem jim řekl, že bych rád zůstal ještě rok v Brně, tak souhlasili,“ potvrdil.

S týmem NHL strávil rodák z Nového Města na Moravě zhruba dva měsíce. Celkově se cítí jako lepší hokejista než ten, který v létě letěl přes Atlantický oceán opačným směrem.

„Každej trénink a každej den tam byla zkušenost. Pak hlavně ten první zápas, příprava na to a ten trip. To bylo skvělý, moc jsem si to užíval a jsem rád, že vím, jak to tam chodí, což je pro mě motivace pro to, udržet se tam příští rok,“ přemýšlí Martin Nečas nad svou budoucností v nejlepší lize světa.

Aktuálnější je však pro něj opět extraliga. V té se představí už v pátek v domácím duelu Komety se Zlínem.