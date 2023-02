‚Není kam spěchat.‘ Pastrňák stále nemá v Bostonu novou smlouvu, ale zůstává v klidu

Hokejový útočník David Pastrňák si neláme hlavu s tím, že stále není vyřešena jeho budoucnost v NHL. Po sezoně mu totiž skončí šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů, který podepsal s vedením Bostonu Bruins v polovině září 2017, ale obě strany dosud neuzavřely smlouvu novou. A Pastrňák, jedna z největších hvězd celé ligy, by se tak po sezoně mohl stát nechráněným volným hráčem. Fort Lauderdale (USA) 17:28 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák | Zdroj: Profimedia

Obavy o příští roky mít nemusí, místo nich jen dál vylepšuje svou pozici pro vyjednávání. Je zřejmé, že si hodně polepší a ze současných 6,66 milionu dolarů v průměru na sezonu by se měl dostat až na dvojciferná čísla.

Zacha vstřelil v NHL za Boston dva góly. K výhře Bruins přispěla i čtveřice Čechů Číst článek

„Jsem v pohodě a cítím se dobře. Není kam spěchat. Takhle uprostřed sezony se soustředíte jen na hokej a vše, co je s tím spojené,“ řekl Pastrňák v pátek v rozhovoru se zámořskými novináři k otázce jednání s Bruins.

Pro klub jde o jasnou prioritu. Šestadvacetiletý havířovský rodák je suverénním lídrem klubového bodování a velkým tahákem pro diváky. V lize má stejně jako Nikita Kučerov z Tampy Bay 72 bodů a lepší než oni dva jsou jen lídři Edmontonu Connor McDavid (92 bodů) s Leonem Draisaitlem (76).

Se 38 brankami je navíc Pastrňák druhý o tři zásahy za McDavidem v dostizích o prestižní Maurice Richard Trophy určené nejlepšímu střelci základní části.

Sám se na uzavření nového kontraktu neupíná. „Vážně o tom nijak nepřemýšlím. Mají to v rukách můj agent, management Bostonu a generální manažer Don Sweeney. Já přemýšlím jen o hokeji a svých výkonech. Opravdu. To je vážně všechno, co dělám,“ prohlásil Pastrňák.

Hokejisté Winnipegu čtyřmi góly v poslední třetině otočili zápas se St. Louis, Blues prohráli popáté v řadě Číst článek

Podle některých zpráv ze zámoří se sice klub s Pastrňákovým agentem J.P. Barrym údajně blíží dohodě o tom, jak by měla nová smlouva vypadat. Samotný útočník, jenž dosud v 561 zápasech základní části NHL nasbíral výborných 576 bodů (278+298), přiznal, že s Barrym v poslední době na toto téma nemluvil.

„J.P. a ‚Donnie‘ (Sweeney) spolu mluví každý den. Já však s J.P. nějakou dobu nemluvil, protože jsme teď měli hodně náročný program, ale chystám se mu zavolat. Myslím, že se brzy potkáme i osobně. A uvidíme, co bude dál,“ konstatoval Pastrňák.

Ze spolupráce s ním je nadšený i trenér Jim Montgomery, jenž během léta nahradil Bruce Cassidyho.

„David je mimořádně soutěživým hráčem, který se podle mého neustále zlepšuje. Všichni z týmu a jeho okolí říkají, že je lepší, než byl před třemi lety. A že stejně tak byl lepší v minulé sezoně v porovnání s minulostí. Žene ho dopředu touha po úspěchu. A může být ještě lepší. Má to v sobě. Chce na sobě pracovat, aby se dostal ještě na vyšší úroveň,“ ocenil Montgomery.