Nepodělali jsme se, štěstí na konci bylo zasloužené, chválí hokejovou dvacítku kouč Pešán

„Drtivou většinu času jsme byli organizovaní a obětaví. Za ten průběh jsme si zasloužili štěstí na konci, že to Rusové nedotáhli. Věděli jsme, že budou velmi dovednostně vybavení, ale hráči k tomu přistoupili fantasticky, to rozhodlo,“ chválil svůj tým kouč reprezentace do 20 let Filip Pešán.

Skvělý vstup českých mladíků. Hokejisté do 20 let porazili Rusy 5:4 Číst článek

Rusko tradičně patří k favoritům turnaje. Přímo s tímto výběrem se navíc český tým utkává už od kategorie do šestnácti let - o to větší radost po vítězství nad dlouholetým rivalem čeští hráči měli.

„Jsem fakt rád, tohle vítězství jsme potřebovali hlavně pro naše hlavy. Hráli jsme to, co po nás trenér chtěl, to je důvod, proč jsme byli lepší a vyhráli jsme,“ radoval se útočník Filip Zadina.

První třetina byla gólově vyrovnaná a skončila 2:2, i když Rusko bylo aktivnější a třeba na střely vyhrálo 15:5.

„První třetinu nás přehráli, tam jsme měli štěstí, že jsme využili přesilovku. Od druhé třetiny jsme byli lepší tým, ale ke konci jsme přestali hrát. Když Rusáci dali na 5:4, tak už jsem se fakt bál, ale kluci to skvěle odbránili,“ těšilo Martina Kauta.

Klíčovou roli na sebe vzal v posledních sekundách Martin Nečas, který poslední sekundy zápasu strávil v rohu obranného pásma s pukem u bruslí.

„Není to jednoduchá situace, ale věřil jsem, že ten závěr uhrajeme. Na závěr bylo klíčové buly Martina Nečase, který ho vyhrál sám pro sebe a zašlápl, jak jsme se domluvili,“ vysvětlil Pešán. „Nepodělali jsme se z toho zápasu. Na závěr Rusové ukázali kvalitu, vstřelili branky, ale za ty desítky zblokovaných střel jsme si zasloužili, že to nedotáhli,“ dodal.

Czech Republic vs. Russia - 2018 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo.

Gólově se prosadily jen první dvě formace, český tým ale měl pět různých střelců. Předpokládané opory Martin Nečas či Filip Chytil ale byly vidět.

„Je jedno, kdo ty góly dá. Kluci nehoní kanadské body, ale chtějí vyhrávat zápasy. Jsem rád, že klíčoví hráči týmu se mohou uklidnit, že vstřelili branky. Ostatní plnili roli beze zbytku. Bylo strašné množství zblokovaných střel. Na tom výkonu se podíleli všichni hráči,“ říká trenér.

Šťastnou ruku měl i při výběru gólmana. Ze silné brankářské trojice vybral Josefa Kořenáře, který si v zápase připsal přes třicet zákroků. Mladíka trenér sleduje v Benátkách nad Jizerou a důvěra se mu vyplatila.

„Máme všechny tři dobré gólmany a je to ohromné plus, když víme, že se můžeme o gólmana opřít. Gratuluju mu, byl to pro něj výborný zápas,“ blahopřál do brankoviště Filip Zadina.