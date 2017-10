Neproměnil trestné střílení, přesto rozhodl. Tušil jsem, že ten gól ještě mohu dát, říká Bednář

Sedmé vítězství v řadě, navíc na ledě úřadujícího mistra, si připsali hokejisté Hradce Králové. V patnáctém extraligovém kole zvítězili v Brně nad domácí Kometou 2:1. Rozhodující momenty zápasu přišly v 55. minutě, kdy hostující kapitán Jaroslav Bednář vstřelil vítězný gól. Předcházelo tomu však neproměněné trestné střílení. Hradec Králové 7:03 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Bednář | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Běží 55. minuta zápasu Komety Brno s Hradcem Králové, stav je nerozhodný 1:1 a hosté hrají přesilovku pěti proti třem. V ní ještě dostanou možnost jet trestné střílení, které kapitán Jaroslav Bednář neproměňuje. O sedm sekund později ale už z levého kruhu střílí rozhodující gól.

„Já byl celou dobu v klidu. Přiznám se, že jsem nevěděl, co (Marek Čiliak) udělá. Věděl jsem, co udělám já, on mě nicméně výborně vybruslil. Nemusím tady potvrzovat jeho kvality nebo to, jak zkušený gólman to je. Výborně mi chytil tu penaltu. Nicméně jsem věděl, kolik času ještě zbývá, a tušil jsem, že ten gól ještě mohu dát. Potom se to štěstí přiklonilo ke mně,“ popisoval hradecký útočník klíčové momenty zápasu v Brně. Z místa, ze kterého vstřelil rozhodující gól, přitom v přesilovce pálil opakovaně.

#KOMvMHK: Nejprve Jaroslav #Bednář neproměnil trestné střílení, ale po pár vteřinách nás v přesilovce 5 na 3 stejně posílá do vedení 2:1. pic.twitter.com/39e4YMr5FA — Mountfield HK (@MountfieldHK) 20. října 2017

„Jo, věřil jsem si, ale hlavně jsem to tam zahrál ‚na lakomce‘, protože nám to teď nějakým způsobem neklepe, tak jsem to zkusil vzít jednoduše a propadlo to tam,“ povídal Bednář i přesto, že jeho tým slavil sedmé vítězství v řadě.

„No dobře, ale to se nebavíme o tom, že nám nějak extrémně jdou přesilovky. Ty nám šli loni podstatně líp než letos. Hrajeme dobře a jsme rádi za ty tři body, které si odsud vezeme.“

A tříbodový zisk je pro Východočechy o to cennější, že v Brně vyhráli v základní části extraligy poprvé od svého návratu do extraligy. Předtím na jihu Moravy osmkrát prohráli, zvítězit dokázali pouze v jednom jarním semifinále play off.

„Říkali jsme si to ráno, trenéři na to upozorňovali. Věděli jsme o tom. Pro mě už zápas skončil, já už se teď zase soustředím na další zápas v neděli. My jsme odvedli kus práce, posunuli jsme se zase dál a teď se musíme připravit na neděli,“ hledí Jaroslav Bednář směrem k dalšímu duelu hradeckých hokejistů, kteří přivítají na domácím ledě Litvínov.