Neuvirth a Faksa prvními hvězdami zápasů. Martin Nečas vítězně debutoval za Carolinu

New York Rangers - Pittsburgh 4:5 v prodl. (0:2, 3:1, 1:1 - 0:1) Branky: 27. Desharnais, 28. Bučněvič, 29. J. Miller, 49. Grabner - 1. Kessel, 14. Hagelin, 39. Hörnqvist, 60. Crosby, 61. Malkin. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Kessel (oba Pittsburgh), 3. J. Miller (NY Rangers).

Ottawa - Vancouver 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Branky: 16. Boeser, 37. Burmistrov, 56. Vanek. Střely na branku: 32:24. Diváci: 13.430. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Nilsson, 3. Burmistrov (všichni Vancouver).

Winnipeg - Columbus 2:5 (0:0, 1:4, 1:1) Branky: 33. Connor, 59. Armia - 21. Atkinson, 31. N. Foligno, 34. J. Johnson, 39. Sedlák, 53. Werenski. Střely na branku: 26:39. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. N. Foligno, 2. Korpisalo (oba Columbus), 3. Connor (Winnipeg).

Dallas - Arizona 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky: 6. Faksa, 31. Hamhuis (Faksa), 60. Radulov - 35. Demers. Střely na branku: 34:28. Diváci: 16.007. Hvězdy zápasu: 1. Faksa (Dallas), 2. Hill (Arizona), 3. Bishop (Dallas).

A goal and an assist for your first star tonight, Mr. Radek Faksa. #GoStars pic.twitter.com/Sz6Ah3DYqL