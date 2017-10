Newyorským Rangers se nedaří, Ondřej Pavelec si však život v největším městě USA užívá

Zkušený český brankář Ondřej Pavelec není v nejprestižnější hokejové soutěži světa ve výhodné pozici. V týmu New York Rangers je dvojkou za hvězdným Švédem Lundqvistem a jeho týmu se navíc na startu NHL nedaří. Přesto hledal Pavelec i na porážce s Pittsburghem 4:5 v prodloužení pozitiva. Je tím především daleko více možností, jak využít volný čas než ve vymrzlém Winnipegu, odkud do New Yorku přišel. New York 15:10 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Pavelec | Foto: Tom Szczerbowski | Zdroj: Reuters

„Nějaký posun tam trochu byl a dali jsme celkem dost gólů, vyšly nám přesilovky, ale o to víc to mrzí, že se to nedotáhlo do vítězného konce,“ hodnotil Ondřej Pavelec zápas proti Pittsburghu, ve kterém jeho tým sice rychle 0:2 prohrával, ale nakonec o vítězství přišel až v poslední minutě.

Český gólman sledoval tento duel stejně jako pět dalších v této sezóně jen ze střídačky, Henrika Lundqvista zatím nahradil ve dvou zápasech. Dá se předpokládat, že u toho nezůstane, ale že by Ondřej Pavelec dělal ze své role dvojky vědu, se říct nedá.

„Těch zápasů je tam hrozně moc, cestování je hodně a já se snažím, kdykoliv jdu do brány, podat stoprocentní výkon a předpokládám, že nějaké zápasy si zachytám,“ dodává ohledně svého postavení v týmu.

Zatím nejbohatší zkušenosti s prestižní zámořskou ligou nasbíral Ondřej Pavelec ve Winnipegu, tedy ve městě, které se s New Yorkem opravdu nedá srovnávat. ​

„Ten život je úplně jiný. Bude zima, to jo, ale asi ne taková jako ve Winnipegu. Samozřejmě je toho tady hodně co dělat, volný čas se dá vyplnit různými způsoby. Zatím je to super a teď ještě k tomu chybí to, abychom začali vyhrávat, aby to bylo spojené všechno dohromady,“ přeje si Pavelec.

I když se hráčům Rangers v úvodu sezony nedaří, New York nabízí spoustu možností a míst, kde na herní trápení zapomenout. Pro Ondřeje Pavelce jde navíc dost možná o poslední zámořský kontrakt, přesto nebo právě proto se dál soustředí hlavně na hokej a městská lákadla nechává stranou.

„Dovedu si představit, že nějaký mladý kluk, co sem přijde, tak mu to může udělat trošku šrumec v hlavě a v hokeji. Každý je ale natolik rozumný, že dokáže usoudit, co může a co nemůže,“ uzavírá brankář.

Ondřej Pavelec je teď z Čechů v NHL při pohledu na tabulku nejsmutnější. Za jeho Rangers jsou už jen Edmonton s Arizonou, tedy týmy bez českého zastoupení. Na Manhattanu ale prý bude líp, věří.