Zdravý fast food. Neobvyklá kombinace, kterou si v Charlotte pochvaluje i hokejista Martin Nečas

Žijí tisíce kilometrů od svého rodiště a živí se hokejem. Českým hráčům jistě nechybí motivace, aby hráli nejlepší ligu světa NHL, ale možná jim chvílemi může chybět domov a s tím související česká kuchyně. Charlotte 15:14 23. listopadu 2018

Vařit moc neumí, přesto je kuchyň pro Martina Nečase jednou z největších výhod apartmánu oproti hotelu

„Asi nejvíce české jídlo. Občas chodím do New Yorku do české restaurace. Tady máme snídaně, obědy i večeře na zimním stadionu. Máme třeba vajíčka k snídani a pak máme vždycky lososa nebo kuře k obědu a po zápase steaky,“ říká hokejista New Jersey Pavel Zacha.

I Martin Nečas má v Charlotte vzpomínky na Česko. „Když za mnou někdy přijela mamka, tak mi v Česku dobře vařila. Tady mám hned vedle Fast food, jmenuje se to Yafo, kde si dáte úplně zdravý oběd. To znamená rýži nebo cokoliv chcete za přílohu. Pak vám dají cokoliv ze zeleniny a dají vám kuřecí nebo cokoliv chcete za protein,“ popisuje Martin Nečas.

Devatenáctiletý rodák z Nového Města na Moravě to má do svého oblíbeného podniku o poznání kratší a hlavně klidnější cestu než Pavel Zacha v rušném New Yorku. Nečas může vyjít ze svého apartmánu klidně v pantoflích, protože k fast foodu to má přibližně 50 metrů.

Pokud vám fast food, tedy rychlé občerstvení, evokuje smažená a nezdravá jídla, u Nečasova apartmánu je to jinak. Přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči, když si Martin Nečas nechal na misku nandat dva druhy rýže, nasekaná rajčata, tzatziki, avokádo a aby měl sílu, tak kuře s příchutí citronu.