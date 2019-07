Změny v NHL: Anisimov za Zacka Smithe, Del Zotto do Anaheimu, Donato zůstane v Minnesotě

Chicago vyměnilo ruského hokejistu Arťoma Anisimova do Ottawy za jiného zkušeného útočníka Zacka Smithe. Oba shodně mění působiště v 31 letech, Smith vůbec poprvé po jedenácti sezonách strávených v týmu Senators. Obránce Michael Del Zotto bude hrát opět za Anaheim, kde působil krátce již v průběhu minulé sezony NHL. Washington 11:19 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chicago vyměnilo ruského hokejistu Arťoma Anisimova (na snímku v červeném dresu Blackhawks) do Ottawy za jiného zkušeného útočníka Zacka Smithe | Foto: David Banks-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Anisimov odehrál za čtyři roky v dresu Blackhawks 291 zápasů, nasbíral 77 gólů a o jednu více asistencí. V minulé sezoně měl bilanci 15+22 a v květnu pak získal s reprezentací bronz na mistrovství světa. V posledním zápase na šampionátu s českým týmem přispěl brankou k výhře po nájezdech.

Ottawa bude v NHL jeho čtvrtým působištěm, předtím hrál za New York Rangers a Columbus. Smith v uplynulém ročníku odehrál 70 zápasů, skóroval devětkrát a na 19 gólů nahrál.

Návrat do Anaheimu

Obránce Michael Del Zotto bude hrát opět za Anaheim, kde působil krátce již v průběhu minulé sezony NHL. Devětadvacetiletý Kanaďan podepsal s Ducks roční smlouvu s příjmem 750 tisíc dolarů, zatímco v uplynulém ročníku byl jeho plat tři miliony dolarů.

Del Zotto během sezony prošel hned třemi kluby. Načal ji ve Vancouveru, v lednu se stěhoval do Anaheimu, ale ten ho již v únoru vyměnil do St. Louis. I když za ně odehrál jen sedm utkání v základní části a nezasáhl do play-off, Blues mu po vítězství ve Stanley Cupu umožnili, aby si užil den s pohárem.

Celkem má Del Zotto na kontě 608 odehraných zápasů v základní části, v nichž zaznamenal 221 bodů za 54 gólů a 167 asistencí. Ve vyřazovacích bojích odehrál 32 utkání, třikrát skóroval a na devět branek nahrál.

Na nových smlouvách se v úterý s klubem dohodli rovněž centři Chase De Leo, Justin Kloos a obránce Chris Wideman.

Donato zůstane v Minnesotě

Hokejový útočník Ryan Donato, který byl v NHL chráněným volným hráčem, podepsal dvouletou smlouvu s Minnesotou. Dohoda mu zajistí celkový příjem 3,8 milionu dolarů.

Třiadvacetiletý Donato načal minulou sezonu v Bostonu, v druhé polovině února ho pak při výměně získali Wild. Zatímco v dresu Bruins stihl za 34 zápasů získat jen devět bodů (6+3), v Minnesotě jich přidal 16 (4+12) ve 22 duelech.

Celkem má Donato v základní části NHL na kontě 68 startů a 34 bodů díky 15 gólům a 19 asistencím. Ve třech zápasech play off nebodoval.

Generálním manažerem Seattlu bude asi Francis

Bývalý skvělý útočník Ron Francis má být podle informací zámořských médií v tomto týdnu jmenován prvním generálním manažerem hokejového týmu ze Seattlu, který v sezoně 2021/22 rozšíří NHL. Přestože nebylo zatím nic oficiálně potvrzeno, člen Síně slávy by měl podepsat pětiletý kontrakt.

Francis zatím odmítl cokoli komentovat, pokud se ale spekulace potvrdí, bude mít plné dva roky na to, aby sledoval dění v lize a připravoval se na stavbu týmu. Rozšiřovací draft dvaatřicátého účastníka NHL je naplánován na červen 2021.

Šestapadesátiletý Francis má za sebou 23 odehraných sezon v NHL za Hartford, Pittsburgh, Carolinu a Toronto. S Penguins vyhrál v letech 1991 a 1992 spolu s Jaromírem Jágrem Stanley Cup. V roce 2002 pomohl Carolině na překvapivé cestě do finále.

V historických tabulkách NHL patří Francis ve většině statistik mezi absolutní špičku. Na kontě má 1731 odehraných zápasů v základní části, což ho řadí jen o dvě utkání za Jágra, který je třetí. S 1798 body za 549 gólů a 1249 asistencí je pátý, mezi nahrávači je druhý hned za nedostižným Waynem Gretzkým.

S funkcí generálního manažera má již Francis zkušenosti. V letech 2014 až 2018 zastával tuto pozici v Carolině, pro niž předtím pracoval i jako šéf hokejových operací. V březnu 2018 se na tento post přesunul zpět, ale brzy poté v klubu skončil.