Tým nejen na ledě. ‚Hokejisté Bostonu bydlí ve stejné oblasti,‘ popisuje Pastrňákova maminka

Hokejista David Pastrňák končí svou třetí sezónu NHL, která může být i vítěznou. Ve finále Stanley Cupu totiž hraje jeho Boston se St. Louis zatím 2:2 na zápasy. Pastrňák bude mít po této sezóně v Bostonu ještě smlouvu na čtyři roky, takže se ve městě už pořádně zabydlel hned vedle spoluhráčů. Boston 8:22 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Bostonu David Pastrňá slaví gól ve finále Stanley Cupu | Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Zrovna za našimi zády bydlí jeden – Zdenda.“ „Tady bydlí Zdeno Chára?“ „Ano, tady nahoře.“ „Tady na tom balkonu?“ „Myslím si, že mají dva balkony, ale nejsem si jistá. U nich doma jsem nikdy nebyla, ale potkáváme se, takže vím, že bydlí tady. Po pravé straně máme Krejčího, Toreyho Kruga, po levé straně bydlí Brad Marchand,“ mluvil s maminkou Davida Pastrňáka Marcelou Ziembovou report Radiožurnálu přímo v Bostonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Bostonu podle Pastrňákovy maminky nejsou tým jen na ledě, ale ve stejné oblasti i bydlí. Více si poslechněte v reportáži Martina Charváta

Marcelou Ziembovou sedíme na lavičce v přístavní čtvrti. Nijak extrémně honosné, ale vkusně upravené. „Možná tady byl na návštěvě, tak si to tady oblíbil. Kousek odtud začínal bydlet na hotelu, takže asi kvůli tomu, že tady byl s kluky,“ popisuje maminka české hvězdy.

A možná tam David Pastrňák bydlí i proto, že do haly TD Garden to má na domácí zápasy 10 minut pěšky - i když tuhle trasu prý chodí výjimečně. Maminka Marcela za ním přijela už na závěr prvního kola play-off a teď má pochopitelně radost z úspěchu svého syna.

Hokejisté St. Louis se oklepali z drtivé porážky a doma s Bostonem vyhráli. Srovnali finále na 2:2 Číst článek

„Jaké to pro mě je? Hodně zajímavé. Když sleduji přímo utkání, tak mám na zádech husí kůži až na zadku. Takže je to pro mě pořád stejné. Je to hezké, že se mu takhle daří. Jsem za něj a za to všechno ráda, že to takhle je a že to vždycky ve zdraví přežije. Relativně ve zdraví,“ dodává paní Ziembová.

Ano, to je ta druhá stránka, která se teď v play-off ukazuje o to víc. Čím je Pastrňák lepší, tím spíše se na něj soupeři soustředí a třeba ve třetím zápase finálové série se ho pokusil Brayden Schenn tvrdým hitem sestřelit.

„Je pravda, že na tenhle zápas jsme se koukali v televizi. Jak je to v tom zápasu, tak vám to tak neproběhne hlavou. Ale po tom, jak se vám na těch internetech všude zobrazují zpomalené záběry, tak to mě utlo hodně, protože jsem si říkala: ‚To mohl být bez hlavy, mohl mít rozříznutý obličej,‘“ popisuje Pastrňákova maminka.

Na otázku, jestli se o syna bojí, odpovídá: „Určitě. Bojím se každý zápas, když vidím, co všechno se může stát. Ta obava tam je pokaždé, při každém zápase, ať hrají s kýmkoliv.“