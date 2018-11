Češi zařídili obrat Bostonu. Pastrňák střílel, Krejčí přihrál na vítězný gól

David Pastrňák se díky 12. gólu v sezoně posunul do čela tabulky střelců NHL, v zápase proti Dallasu se ale jako první zapsal do střelecké listiny Radek Faksa. Na konci čtvrté minuty při vyloučení spoluhráče Romana Poláka vyvezl puk z obranného pásma a zkusil vystřelit. Jeho pokus nachytal gólmana Bostonu Raska a Dallas vedl.

Stav 0:1 ale dlouho nevydržel. Ještě v té samé přesilovce zůstal David Pastrňák sám v útočném pásmu, počkal si na přihrávku od Bergerona, do střely položil celé tělo a v kleče pak mohl slavit vyrovnání.

Na další branku se čekalo až do prodloužení a Stars opět nepomohla vlastní disciplína. Po dvou rychlých faulech hrál Boston přesilovku pět na tři a půl minuty před koncem přichystal David Krejčí pozici k rozhodujícímu gólu Marchandovi.

V zápase Washingtonu proti Edmontonu se prosadil Jakub Vrána. Toho sice trenéři přesunuli z první formace do čtvrté, v elitním útoku tentokrát vedle Kuzněcova s Ovečkinem nastoupil Dmitrij Jaškin, Vrána ale využil i zmenšenou porci času na ledě.

Hned při svém prvním střídání vlétl do útočného pásma, počkal si na přihrávku do Smithe-Pellyho a poslal Capitals do vedení. Obhájcům Stanley Cupu pak tři další střelci pomohli k výhře 4:2, na Oilers v osmém zápase v řadě bodoval Connor McDavid.

Gól Davida Pastrňáka:

Blink and you'll miss Patrice Bergeron's excellent pass to set up David Pastrnak. pic.twitter.com/9ft3RVALeX — Sportsnet (@Sportsnet) 6 November 2018

NHL:

Boston - Dallas 2:1 v prodl., NY Islanders - Montreal 3:4 po sam. nájezdech, Arizona - Philadelphia 2:5, Washington - Edmonton 4:2, Pittsburgh - New Jersey 1:5.