Náhradník náhradníků. Na každém stadionu NHL sedí amatérský brankář a čeká, až si splní sen

„Je to rozhodně zajímavá zkušenost. Když mi zavolali tuhle nabídku, nemohl jsem tomu uvěřit. Dobré na tom je i to, že mojí prací teď vlastně je chodit na zápasy a dívat se. Před zápasem dostanu jídlo, mám přístup na novinářská místa. Prostě je to fajn," popisuje Tom Nitti, který na tribuně v newyorské Madison Square Garden čeká na svou šanci.

„Je to rozhodně zajímavá zkušenost. Když mi zavolali tuhle nabídku, nemohl jsem tomu uvěřit. Dobré na tom je i to, že mojí prací teď vlastně je chodit na zápasy a dívat se. Před zápasem dostanu jídlo, mám přístup na novinářská místa. Prostě je to fajn,“ popisuje Tom Nitti, který na tribuně v newyorské Madison Square Garden čeká na svou šanci.

„A navíc se může třeba jednou přihodit, že se mi splní sen, zachytat si v NHL. Je to zábava.“

Abyste se mohli v NHL stát náhradníkem náhradníků, musíte splňovat pár podmínek. Tak třeba vám musí být mezi 18 a 35 lety a musíte mít za sebou nějaký zápas alespoň na univerzitní úrovni nebo v juniorské lize. Aspoň trénovat s týmem NHL vám ale ani to neumožní.

„Nikdy jsem se nimi ani nepotkal. Jedinou šanci bych měl, kdyby se někdo zranil. Nemám ani přístup do kabiny, svoje brankářské vybavení mám v autě v garáži pod halou. Kdyby bylo potřeba, tak mi zavolají nebo pro mě někdo přijde, vyzvednu si věci a půjdu dolů,“ líčí Tom Nitti.

Naplno i proti svým

Tom je ve své pozici v hale jediný – a je připraven zaskočit do branky kteréhokoli týmu. Ale jak sám tvrdí, kdyby na to opravdu jednou přišlo, bezpochyby by chytal naplno i proti svému oblíbenému mužstvu.

„Celý život fandím Rangers. To je opravdu špičková organizace a já jsem moc rád, že se můžu s jejím fungováním seznámit trochu víc než ostatní fandové. Na druhou stranu se opravdu může stát, že bych nastoupil dejme tomu za Islanders a to by bylo opravdu zvláštní,“ usmívá se.

V kolosu NHL, kterou sleduje doslova celý svět, zůstává stoprocentním amatérem. Za svou připravenost chytat nejslavnější hokejovou soutěž nedostává ani dolar.

„Pokud bych se dostal na střídačku, tak bych byl určitě nervózní. A kdyby to náhodou vyšlo ještě o kousek dál a já šel třeba na led, tak by to určitě byla doslova nervydrásající zkušenost. Snad bych se i pomodlil a pokřižoval,“ směje se.

Na učitele tělocviku Toma Nittiho se zatím nedostalo, ale svou zkušenost na střídačce NHL už za sebou mají opravář automatů, bankovní manažer, statistik nebo třeba policista.

