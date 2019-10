Kubalík vstřelil svůj premiérový gól v NHL, brankář Rittich se stal první hvězdou utkání

Útočník Dominik Kubalík otevřel skóre zápasu, když při závaru trefil z ostrého úhlu z pravé strany odkrytou branku. Čtyřiadvacetiletý Čech byl se šesti pokusy nejpilnějším střelcem Chicaga, které v zápase čtyřikrát ztratilo jednobrankový náskok.

Hvězdou utkání se stal Patrick Marleau, který podepsal před pár dny roční smlouvu se San Jose. Čtyřicetiletý útočník přispěl týmu k první výhře v sezoně dvěma zásahy. Jeho spoluhráč Tomáš Hertl ani v pátém utkání nového ročníku nebodoval.

Doesn't even stand up for his first @NHL goal 😤#Blackhawks pic.twitter.com/0bB7yJUZBQ