Jágr nastoupil v NHL k 1731. zápasu. V historických tabulkách srovnal třetího Rona Francise

Český hokejový útočník Jaromír Jágr nastoupil v dresu Calgary ve čtvrtečním utkání na ledě San Jose ke svému 1731. zápasu v NHL a na třetím místě historické tabulky se dotáhl na třetího Rona Francise. Pětačtyřicetiletý kladenský odchovanec se vrátil do sestavy po dvouzápasové pauze způsobené vleklými potížemi s třísly. O jeho startu se rozhodlo až bezprostředně před utkáním. San José (USA) 6:20 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr (vlevo) bojuje u hrazení s Brendenem Dillonem ze San José Sharks. | Foto: Stan Szeto | Zdroj: Reuters

Jágr, který vynechal sedm z minulých devíti vystoupení Flames, se vrátil do tréninku s týmem ve středu a absolvoval po přesunu do San Jose bez problémů i předzápasové rozbruslení.

V sestavě se zařadil do třetího útoku s Mattem Stajanem a Troyem Brouwerem.

V historické tabulce v počtu startů má Jágr před sebou už pouze Marka Messiera (1756 zápasů) a rekordmana Gordieho Howea (1767).

K tomu, aby někdejší hráč Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridy vyrovnal maximum nesmí chybět ve více než devíti z 45 utkání, které Calgary do konce základní části zbývají.

