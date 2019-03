Rittich dostal od Toronta šest gólů, Calgary prohrálo podruhé za sebou

„Byl to pro mě divný zápas, měl jsem smůlu, třeba na odrazy puku, ale to je hokej, to se stává,“ řekl po zápase novinářům brankář Calgary David Rittich.

Zemřel legendární hokejista a zakladatel hráčských odborů Ted Lindsay, bylo mu 93 let Číst článek

I přes čtyři inkasované góly do 25. minuty David Rittich vydržel v brance celý zápas, připsal si 26 zákroků, ale zároveň šestkrát inkasoval s úspěšností lehce nad 80 procent.

„Všichni jsme chtěli vyhrát, jenže 0:3 po první třetině… To se pak těžko vrací do zápasu,“ prohlásil český brankář.

Útočník Michael Frolík v dresu poražený Flames nebodoval. Hlavním strůjcem úspěchu Maple Leafs byl Tyler Ennis, který vstřelil premiérový hattrick.

Edmonton slavil vítězství na ledě Buffala 4:3, přestože prohrával ještě v 37. minutě 1:3. Rychlý obrat dovršil pět vteřin před koncem druhé třetiny Kyle Brodziak.

NHL:

Buffalo - Edmonton 3:4, Calgary - Toronto 2:6.