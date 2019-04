Mrázek postoupil do semifinále konference, Carolina vyřadila obhájce Stanley Cupu

Postup do druhého kola play off NHL, ve kterém se střetnou s New Yorkem Islanders, hráčům Caroliny zařídil Brock McGinn v čase 91:05. Český gólman přispěl k výhře 34 zákroky.

V sérii až do sedmého utkání platilo, že vítězil domácí tým, a v úvodu se nezdálo, že Carolina tento trend prolomí. Washington vedl už po sedmi minutách trefami Andre Burakovskyho a Toma Wilsona. Hosté snížili v polovině utkání, když se v oslabení prosadil z dorážky vlastní střely Sebastian Aho. Obhájci vítězi ale brzy vrátil dvoubrankový náskok Jevgenij Kuzněcov, který v přečíslení tři na jednoho překonal Mrázka střelou z mezikruží.

Carolina srovnala krok na přelomu druhé a třetí třetiny góly Teuva Teräväinena a Jordana Staala. Mrázek v prodloužení podržel tým při střele Alexandra Ovečkina, která ho zasáhla do masky. Český gólman měl poté štěstí při zakončení Jakuba Vrány, který trefil v 85. minutě tyč.

Zápas rozhodl po skvělé přihrávce Justina Williamse zblízka McGinn. Hrdiná utkání se blýskl i v závěru základní hrací doby, když zastoupil už překonananého Mrázka výborným obranným zákrokem.

Carolina tak završila překvapivé první kolo, ve kterém postoupili všichni čtyři držitelé divokých karet do play off. Columbus vyřadil suveréna základní části Tampu Bay v nejkratší možné době, Colorado ukončilo v pěti zápasech sezonu vítězi Západní konference Calgary a Dallas postoupil přes Nashville.

Full overtime winner featuring happy Mrazek slide at the end pic.twitter.com/ob3bcJx6NK — Shane O'Donnell (@shane1342o) April 25, 2019

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 7. zápas:

Washington - Carolina 3:4 ve druhém prodl. (konečný stav: 3:4)