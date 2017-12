NHL slaví 100 let. Jak se do její historie zapsali Češi?

Nejslavnější hokejová liga světa, kanadsko-americká NHL, letos oslavila 100 let od svého vzniku. Led zámořské soutěže za tu dobu okusily desítky českých hráčů, jen jediný z nich, Dominik Hašek, ale byl za své výkony uvedený do Hokejové síně slávy v Torontu. Dějiny NHL ovšem kromě legendárního gólmana tvořili i další významní Češi. A ne všichni z nich přitom do bojů o Stanley Cup zasáhli jako hráči.

