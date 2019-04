Columbus si zajistil play-off, uzdravený Kämpf podpořil výhru Chicaga

Hokejisté Columbusu zvítězili v pátečním utkání NHL na ledě New Yorku Rangers 3:2 po nájezdech a obsadili poslední volné postupové místo do play off. Uzdravený David Kämpf pomohl Chicagu jednou přihrávkou k výhře 6:1 nad Dallasem.

