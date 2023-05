Dallas postoupil do finále Západní konference. Výhru v rozhodujícím zápase vystřelil nováček Johnston

Rozhodující utkání série začalo opatrně. Po bezbrankové první třetině se dlouhou dobu zdálo, že gól nepadne ani ve druhém dějství. Skóre otevřel až v čase 35:59 domácí Roope Hintz. Nejproduktivnější hráč Dallasu dal devátý gól v play off a v bojích o Stanley Cup drží druhé místo v bodování i tabulce střelců.

Finský forvard před gólem obral o puk Jamieho Oleksiaka a střelou na zadní tyč překonal Grubauera. „Odehráli jsme nejlepší zápas v sérii. Všichni jsme byli ve hře a odpracovali jsme si to. Hráli jsme jednoduše a došli jsme si pro výhru,“ řekl útočník.

Po 13 minutách třetí části Dallas odskočil do dvoubrankového vedení. Zapomenutý Johnson si v útočném pásmu našel nahození Jevgenije Dadonova, vybruslil si do střelecké pozice a bekhendem poslal puk nad rameno gólmana Philippa Grubauera. Dvacetiletý útočník se ve svém prvním play off prosadil počtvrté.

„Úžasný gól. Málokterý hráč by se rozhodl k takovému řešení. Elitní zakončení, které předvedl jeden z nejmladších hráčů v lize. Skvělá práce,“ chválil čerstvě dvacetiletého Johnstona kouč Stars Peter DeBoer.

‚Všichni nás odepisovali‘

Seattle v závěru dokázal pouze snížit. Osmnáct sekund před koncem základní hrací doby se pohotovým bekhendem prosadil dánský forvard Oliver Bjorkstrand. Více Kraken v základní hrací době nestihl a svou první účast v play off zakončil ve druhém kole.

„Od začátku soutěže nás všichni odepisovali, my jsme ale udělali obrovský pokrok. Nikdo nevěřil tomu, že postoupíme do play off, nikdo nevěřil tomu, že v prvním kole vyřadíme Colorado a nikdo nevěřil tomu, že s Dallasem dojdeme až do sedmého zápasu. Jako tým jsme si prošli tímto procesem vůbec poprvé, ale i prohry jsou součástí vývoje,“ řekl Jordan Eberle, jenž s 11 body ovládl týmové bodování ve vyřazovacích bojích.

Dallas, v jehož dresu odehrál 13 minut a 21 sekund český útočník Radek Faksa, postoupil do finále konference po třech letech. V sezoně 2020 padl až ve finále Stanley Cupu s Tampou Bay. Stars narazí na Vegas, které v šesti zápasech vyřadilo favorizovaný Edmonton.

Série bude zajímavá pro trenéra DeBoera, jenž Golden Knights až do konce minulé sezony vedl. „Mám tam na co navazovat, ale teď bych si chtěl užít postup. Soupeři se začnu věnovat zítra,“ řekl kouč, jenž v sezoně 2019/2020 na lavičce Vegas podlehl ve finále konference právě Dallasu. Série o postup do finále Stanley Cupu začne v noci z pátku na sobotu na ledě Vegas.

Dallas - Seattle 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 36. Hintz, 53. W. Johnston - 60. Bjorkstrand. Střely na branku: 28:23. Diváci: 18.756. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Hintz, 3. W. Johnston (všichni Dallas). Konečný stav série 4:3.