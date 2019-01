Pastrňák v NHL útočí na 100 bodů v jedné sezoně, z Čechů se to povedlo jen Jágrovi

Desítky českých hokejistů hrají každým rokem v zámořské NHL, jen jediný ale dokázal v základní části jedné sezony nasbírat sto bodů. Jaromíru Jágrovi se to povedlo celkem pětkrát a v tomhle ročníku by ho mohl napodobit další Čech. K dosažení magické hranice má totiž dobře nakročeno David Pastrňák. Boston 19:19 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák má v polovině sezony už 52 bodů | Foto: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

NHL má za sebou polovinu základní části probíhajícího ročníku a komentátoři si u gólu Davida Pastrňáka zařvali zatím pětadvacetkrát. V součtu s asistencemi má útočník Bostonu na kontě 52 bodů.

Pastrňák gólem a asistencí pomohl k výhře Bostonu v NHL, Voráčkovy přihrávky Philadelphii nestačily Číst článek

Jednoduchou matematikou tedy jde spočítat, že pokud Pastrňák minimálně udrží současnou produktivitu, stobodovou hranici překoná.

„Já jdu do zápasů a jdu hrát hokej. Snažím se hrát pro tým, ať se děje, co se děje. Hlavně, ať jsem zdravý a uvidíme, jak to dopadne. Nemám žádná očekávání,“ přiznává odchovanec Havířova, že si žádné konkrétní cíle v bodování nedává.

V minulosti mělo k zisku magické stovky v NHL blízko hned několik českých hokejistů, kromě Jágra ale všem nějaký ten krůček chyběl. Nejblíže byl v roce 1996 Petr Nedvěd, jehož bodová bilance se tehdy zastavila na čísle 99.

Podle bývalého trenéra Marka Sýkory by Jágra mohl po letech napodobit právě Pastrňák. „Jeho produktivita je výborná, má skvělé spoluhráče, Bostonu se celkem daří a je to typ střelce. Doufám, že mu to nevleze do hlavy, to je jediné, co by mu mohlo kýženou hranici pokazit.“

Už na první pohled je zřejmé, že Pastrňák je v porovnání s Jágrem úplně jiný typ útočníka. Podle Marka Sýkory ale oba střelce částečně přeci jen něco spojuje.

„Bezstarostnost a oddání se hokeji. Jágr je úplně hokejový a zdá se mi, že Pastrňák si z toho nedělá hlavu. Psychologií by to mohly být podobné typy,“ přemýšlí Marek Sýkora.

Jednu významnou metu už David Pastrňák v této sezoně překonal. V říjnu vstřelil ve dvaadvaceti letech svůj jubilejní stý gól v NHL. Jestli v tomto roce oslaví i další stovku, bude jasné za pár měsíců.